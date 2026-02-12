El Claro Arena es el gran refuerzo que tuvo Universidad Católica en la segunda mitad del 2025. Pese a no traer ningún jugador en el mercado, la UC se hizo muy fuerte en su nueva casa, a tal punto de que logró clasificar directo a la Copa Libertadores de este año.

Y es que no exageramos al decir que los Cruzados lograron tener en el remozado estadio una verdadera fortaleza, algo que esperan repetir en este año donde el objetivo es solo uno: pelear el título.

Sin embargo, no solo a nivel deportivo es destacado lo que está haciendo el club con su nueva casa, sino que también a nivel institucional. Esto lo decimos porque en las últimas horas el Claro Arena hizo noticia al lograr un notable reconocimiento internacional.

Claro Arena pelea por ser el “Edificio del Año”

El recinto de Católica logró quedar entre los finalistas del premio “Building of the Year”, el Edificio del Año, entregado por la prestigiosa revista de arquitectura ArchDaily. La fortaleza cruzada pudo superar una ronda con más de tres mil proyectos y ahora competirá con otros cuatro finalistas en la categoría “Arquitectura deportiva”.

El Claro Arena de Universidad Católica irá a la pelea por ser el Edificio del Año tras su apertura en la segunda mitad del 2025. | Foto: Photosport.

La UC irá a la pelea con el Saddling Boxes & Private Deck, de Emiratos Arabes Unidos y el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, en Colombia. Además dicen presente en esta categoría la Plaza Barrio Olímpico, instalación abierta a la comunidad en Buenos Aires, y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Burnaby, Canadá (habitado para patinaje sobre hielo).

La votación de esta ronda estará abierta hasta el miércoles 18 de febrero, es decir, una semana más. Para votar es necesario registrarse en el sitio web de ArchDaily.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción ante Cobresal el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.