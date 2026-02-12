Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad Católica

Celebra Universidad Católica: Claro Arena es finalista de prestigioso premio internacional

El recinto de los Cruzados está en los finalistas al premio “Edificio del Año”, entregado por la reconocida revista de arquitectura ArchDaily.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
La casa de Católica pelea por notable premio internacional.
© Photosport.La casa de Católica pelea por notable premio internacional.

El Claro Arena es el gran refuerzo que tuvo Universidad Católica en la segunda mitad del 2025. Pese a no traer ningún jugador en el mercado, la UC se hizo muy fuerte en su nueva casa, a tal punto de que logró clasificar directo a la Copa Libertadores de este año.

Y es que no exageramos al decir que los Cruzados lograron tener en el remozado estadio una verdadera fortaleza, algo que esperan repetir en este año donde el objetivo es solo uno: pelear el título.

Sin embargo, no solo a nivel deportivo es destacado lo que está haciendo el club con su nueva casa, sino que también a nivel institucional. Esto lo decimos porque en las últimas horas el Claro Arena hizo noticia al lograr un notable reconocimiento internacional.

La “fortaleza cruzada”: Católica no conoce de derrotas desde su vuelta al Claro Arena

ver también

La “fortaleza cruzada”: Católica no conoce de derrotas desde su vuelta al Claro Arena

Claro Arena pelea por ser el “Edificio del Año”

El recinto de Católica logró quedar entre los finalistas del premio “Building of the Year”, el Edificio del Año, entregado por la prestigiosa revista de arquitectura ArchDaily. La fortaleza cruzada pudo superar una ronda con más de tres mil proyectos y ahora competirá con otros cuatro finalistas en la categoría  “Arquitectura deportiva”.

El Claro Arena de Universidad Católica irá a la pelea por ser el Edificio del Año tras su apertura en la segunda mitad del 2025. | Foto: Photosport.

El Claro Arena de Universidad Católica irá a la pelea por ser el Edificio del Año tras su apertura en la segunda mitad del 2025. | Foto: Photosport.

La UC irá a la pelea con el Saddling Boxes & Private Deck, de Emiratos Arabes Unidos y el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, en Colombia. Además dicen presente en esta categoría la Plaza Barrio Olímpico, instalación abierta a la comunidad en Buenos Aires, y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Burnaby, Canadá (habitado para patinaje sobre hielo).

Publicidad

La votación de esta ronda estará abierta hasta el miércoles 18 de febrero, es decir, una semana más. Para votar es necesario registrarse en el sitio web de ArchDaily.

Jugador de la selección chilena pide cambiar la localía luego de jugar en La Florida: “El sintético nos…”

ver también

Jugador de la selección chilena pide cambiar la localía luego de jugar en La Florida: “El sintético nos…”

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción ante Cobresal el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

Lee también
Tras 20 años: El 'olvidado' estadio volvería al fútbol profesional en 2026
Chile

Tras 20 años: El 'olvidado' estadio volvería al fútbol profesional en 2026

Pocos lo conocen: El novedoso estadio que hoy sorprende en Santiago
Chile

Pocos lo conocen: El novedoso estadio que hoy sorprende en Santiago

Tras años de abandono: Reactivarán emblemático estadio chileno
Chile

Tras años de abandono: Reactivarán emblemático estadio chileno

Barticciotto dice lo que muchos piensan al ver el último show de Vidal
Colo Colo

Barticciotto dice lo que muchos piensan al ver el último show de Vidal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo