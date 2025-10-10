Con una alta cuota de sufrimiento, Universidad Católica derrotó por la cuenta mínima a Ñublense y escaló hasta el segundo puesto en Liga de Primera, siendo escolta del líder Coquimbo Unido para tomar por asalto el cupo de Chile 2 para Copa Libertadores.

Una victoria que no sólo ratifica el buen pasar que viven Los Cruzados desde la llegada de Daniel Garnero a la dirección técnica, donde sólo tiene una derrota en 10 encuentros, precisamente a los “piratas”, sino que ratifica al Claro Arena como una auténtica fortaleza.

ver también Tabla de Posiciones: Católica deja atrás a U y toma el Chile 2 tras vencer a Ñublense

Católica no sabe de derrotas en Claro Arena

El último partido que los precordilleranos jugaron de local fuera de San Carlos de Apoquindo fue, precisamente, su última caída, por 0-3 ante Coquimbo en Santa Laura. Tras ello, regresaron a su casa luego de tres años, y recuperaron ese “aura”.

El primer juego de Católica en el Claro Arena fue el 23 de agosto de 2025. En aquella jornada vencieron a Unión Española por 2-0, con el histórico primer gol en el nuevo recinto de Fernando Zampedri. A la semana siguiente, sufrieron para superar a Cobresal por 2-1. Costó, pero se ganó.

Si sumamos la victoria por 1-0 a Ñublense, Los Cruzados suman tres triunfos consecutivos en su renovada casa, y son cuatro con la victoria de visita a Limache, lo que ilusiona a su hinchada con regresar al máximo certamen continental después de tres años.

Publicidad

Publicidad

Los juegos que le restan a la UC en su “fortaleza”

Domingo 26 de octubre vs. Universidad de Chile / 12:30 horas

2 de noviembre vs. O’Higgins

23 de noviembre vs. Palestino

7 de diciembre vs. Unión La Calera

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 24 en Liga de Primera, Universidad Católica visitará a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en duelo a jugarse el domingo 19 de octubre a las 15:00 horas.