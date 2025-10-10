Universidad Católica consiguió un ajustado triunfo por 1-0 contra Ñublense en el Claro Arena que dejó a los cruzados en la segunda posición de la tabla, siendo el escolta exclusivo de Coquimbo Unido.

Por eso muchos hinchas de la Franja empiezan a pensar si es posible realizar el milagro de una remontada histórica para quedarse con el título, algo que por ahora parece lejano.

El elenco pirata marcha sólido con 56 puntos, mientras que la UC alcanzó las 42 unidades. Son 14 puntos que separan a ambos elencos quedando siete fechas por jugar, es decir 21 puntos en disputa.

Matemáticamente es posible que piense en su estrella 17, aunque debe esperar que al menos el cuadro coquimbano pierda 14 puntos en lo que resto del torneo. O en otras palabras, sume máximo siete unidades. Además, los dirigidos de Daniel Garnero deberían ganar todos sus partidos.

Católica sueña con pelear el título contra Coquimbo

El calendario de Católica

Los próximos duelos de la Cato serán cruciales para saber si podrá meterse en la recta final del torneo a pelear por el título: visitará a Everton, luego recibirá a la U. de Chile y a O’Higgins y viajará a La Serena, antes del receso por las elecciones.

Publicidad

Publicidad

Las últimas tres fechas serán ante Palestino como local, visitante en Talcahuano contra Huachipato y cierra en San Carlos de Apoquindo contra Unión La Calera.

ver también Terrible análisis de Gary Medel tras opaco triunfo de Católica sobre Ñublense: “En el juego fue una…”

Jorge Aravena, ex volante cruzado, valora este presente. “Cuando estaba el técnico brasileño (Tiago Nunes) era incierto cómo le iba a ir a la UC. Ahora estamos ganando, aunque sea con dificultad a un equipo con 10 hombres”, le dijo a Redgol.

“Se suman tres puntos y quedamos en buena ubicación. Todo lo que sea sumar es bueno“, añadió el Mortero con la esperanza a tope.

Publicidad