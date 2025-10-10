Universidad Católica sigue en su buena racha en esta Liga de Primera 2025. Los cruzados ahora superaron por 1-0 a Ñublense y escalaron al segundo puesto del torneo, agarrando por ahora el Chile 2 para la próxima Copa Libertadores.

No obstante y pese a la victoria, el conjunto de la precordillera no se vio del todo bien en el Claro Arena, sobre todo si consideramos la expulsión de Osvaldo Bosso en Ñublense casi apenas iniciado el compromiso.

Al respecto opinó Gary Medel una vez terminado el compromiso, lanzado en su estilo un lapidario análisis de lo que fue el rendimiento del equipo.

El crudo análisis de Medel tras la victoria

El bicampeón de América afirmó a TNT Sports que “estoy contento por el triunfo, pero en el juego en sí una mierda porque no pudimos presionar en todo el partido con un jugador más. No tuvimos la pelota en ningún momento”.

“En cuestión de los 90 minutos ellos tuvieron más la posición que nosotros yo creo. Generaron bastante. Entonces tenemos que mejorar eso mucho, no puede volver a pasar en nuestro campo esa situación”, agregó.

Universidad Católica alcanzó cinco triunfos al hilo en esta Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Gary sostuvo que “con un jugador todo el partido no creamos chances, no tuvimos la posición de pelota y la perdíamos de inmediato. Entonces no creamos buen juego, un buen ritmo”.

“En el primer tiempo nos tiramos muy atrás, no pudimos mantener ese ritmo que nosotros queríamos en nuestro campo. Pero bueno, como te digo, eso es lo malo, pero lo positivo es que ganamos. Otro triunfo más en casa y cinco al hilo, así que con eso contento”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo desafío de los cruzados será ante Everton el domingo 19 de octubre a partir de las 15:00 horas. Este compromiso será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

