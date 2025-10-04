Universidad Católica comienza a preparar lo que será la temporada 2026, donde se espera su clasificación a alguna de las competencias internacionales, y por lo mismo, la escuadra que dirige Daniel Garnero ya tendría en mente un importante nombre.

Actualmente, el equipo marcha en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 39 puntos, lo que de terminar así, lo clasifica a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, está a solo dos puntos de O’Higgins, quien se instala en el segundo lugar, puesto que asegura la clasificación a Copa Libertadores.

Este año además, muchos jugadores de la franja terminan su contrato, por lo que iniciaran las renovaciones y es posible que se generen salidas. Ante esto, el equipo cruzado ya estaría barajando a los posibles refuerzos.

El inesperado refuerzo que buscaría la Universidad Católica

Según reveló Bruno Sampieri en Frecuencia Cruzada, Alfonso Parot, defensa que dejó la temporada 2024 el equipo y que actualmente milita en Deportes Limache, estaría en el radar de la UC para regresar el próximo año.

De acuerdo a lo recopilado por Punto Cruzado, Sampieri señaló: “Sé que ha existido avances con Alfonso Parot, hay un primer acercamiento y me parece que su presencia en el “Adiós Capitanes” va por ahí”.

Alfonso Parot podría regresar a la franja/ Photosport

El jugador actualmente milita en Limache, pero su contrato con el cuadro termina a fin de año, por lo que estaría abierto a negociaciones.

Con la UC, Parot consiguió la Copa Chile (2011), tres Supercopa de Chile y cuatro títulos del Campeonato Nacional.

La carrera de Alfonso Parot

El jugador comenzó su carrera en Universidad Católica el año 200, teniendo un paso por Ñublense el 2010 y regresando a la franja quedándose hasta la temporada 2015.

Tras esto, Parot paso por Huachipato por una temporada, para regresar a la UC el año 2016-2017. Entre el 2017 y 2019 tuvo un paso por Rosario Central, regresando a la Franja el 2019 hasta su salida el 2024.

El jugador tuvo una polémica salida de la franja, en donde señaló: “A finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo. Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero”.

Revelando un inesperado vuelco. “Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado”.

