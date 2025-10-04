logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

¡El refuerzo más inesperado! La UC apostaría por el regreso de querido multicampeón cruzado

Revelan que los Cruzados estarían interesados en regresar al equipo a querido multicampeón para la temporada 2026.

Revelan que la UC iría de nuevo por uno de sus exfiguras.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTRevelan que la UC iría de nuevo por uno de sus exfiguras.

Por Andrea Petersen

Universidad Católica comienza a preparar lo que será la temporada 2026, donde se espera su clasificación a alguna de las competencias internacionales, y por lo mismo, la escuadra que dirige Daniel Garnero ya tendría en mente un importante nombre.

Publicidad

Actualmente, el equipo marcha en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 39 puntos, lo que de terminar así, lo clasifica a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, está a solo dos puntos de O’Higgins, quien se instala en el segundo lugar, puesto que asegura la clasificación a Copa Libertadores.

Este año además, muchos jugadores de la franja terminan su contrato, por lo que iniciaran las renovaciones y es posible que se generen salidas. Ante esto, el equipo cruzado ya estaría barajando a los posibles refuerzos.

Publicidad

El inesperado refuerzo que buscaría la Universidad Católica

Según reveló Bruno Sampieri en Frecuencia Cruzada, Alfonso Parot, defensa que dejó la temporada 2024 el equipo y que actualmente milita en Deportes Limache, estaría en el radar de la UC para regresar el próximo año.

De acuerdo a lo recopilado por Punto Cruzado, Sampieri señaló: “Sé que ha existido avances con Alfonso Parot, hay un primer acercamiento y me parece que su presencia en el “Adiós Capitanes” va por ahí”.

Alfonso Parot podría regresar a la franja/ Photosport

Alfonso Parot podría regresar a la franja/ Photosport

Publicidad

El jugador actualmente milita en Limache, pero su contrato con el cuadro termina a fin de año, por lo que estaría abierto a negociaciones.

Con la UC, Parot consiguió la Copa Chile (2011), tres Supercopa de Chile y cuatro títulos del Campeonato Nacional.

Un dineral: el sorpresivo refuerzo de U Católica que se ganó a los hinchas ya tiene lista jugosa renovación

ver también

Un dineral: el sorpresivo refuerzo de U Católica que se ganó a los hinchas ya tiene lista jugosa renovación

La carrera de Alfonso Parot

El jugador comenzó su carrera en Universidad Católica el año 200, teniendo un paso por Ñublense el 2010 y regresando a la franja quedándose hasta la temporada 2015.

Publicidad

Tras esto, Parot paso por Huachipato por una temporada, para regresar a la UC el año 2016-2017. Entre el 2017 y 2019 tuvo un paso por Rosario Central, regresando a la Franja el 2019 hasta su salida el 2024.

El jugador tuvo una polémica salida de la franja, en donde señaló: “A finales de este año, Universidad Católica me vuelve a ofrecer continuidad, con la salvedad de aceptar, nuevamente, una considerable rebaja de sueldo. Les pedí unos días como plazo prudente para pensarlo, entendiendo que todo esfuerzo valdría la pena por seguir junto al equipo que tanto quiero”.

Revelando un inesperado vuelco. “Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado”.

Publicidad
Lee también
¿Regresará a la UC? El presente de Parot en Deportes LimacheUniversidad Católica

¿Regresará a la UC? El presente de Parot en Deportes Limache

Muere Edu Manga, ex jugador de Universidad CatólicaUniversidad Católica

Muere Edu Manga, ex jugador de Universidad Católica

Favian Loyola da la sorpresa y revela de que club es hincha máximoChile

Favian Loyola da la sorpresa y revela de que club es hincha máximo

Nicolás Córdova no lo llamó al Mundial y ahora cuenta su gran penaSelección Chilena

Nicolás Córdova no lo llamó al Mundial y ahora cuenta su gran pena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo