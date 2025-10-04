Una de las grandes sorpresas de este año fue la inesperada salida de Alfonso Parot de Universidad Católica. Tras conquistas múltiples títulos y sumar más de 15 temporadas junto a los cruzados, el defensor dejó el club en medio de una polémica que tomó a todos por sorpresa. Sin embargo, recientemente se reveló que la historia podría dar un giro y concretar su tan esperado regreso.

Después de su salida de la UC, Parot firmó por una temporada con Deportes Limache, pero al finalizar su contrato en diciembre, existe la posibilidad de que vuelva a vestir la camiseta de la franja.

Bruno Sampieri reveló en Frecuencia Cruzada y recoge Punto Cruzado que “Sé que ha existido avances con Alfonso Parot, hay un primer acercamiento y me parece que su presencia en el “Adiós Capitanes” va por ahí'”.

El presente de Alfonso Parot

En febrero de este año el jugador fue anunciado en Limache, club que consiguió el ascenso el 2024 y en esta temporada en la Liga de Primera pasa por tensos momentos, ya que se encuentra en el puesto 14 y muy cerca de la zona de descenso. Con ellos, Parot lleva 22 partidos jugados y gol.

La salida de Parot de la UC

A comienzos de este año, el defensa confirmó que dejaba Universidad Católica en medio de polémicas circunstancias, porque a través de una carta publicada en sus redes sociales reveló que el club le ofreció continuar con una considerable baja de sueldo.

Ante esto, Parot pidió algunos días para analizar la propuesta, pero todo dio inesperado giro. “Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”.

El jugador anunció su sorpresiva salida de la UC este 2025/Photosport

“Más allá del sabor agrio que me deja esta salida, quise escribir este comunicado para despedirme de la hinchada más importante de mi vida y para comunicarles, con cariño y honestidad, que a pesar de no seguir vistiendo los colores de la franja, nunca olvidaré los más de 20 años dando mi vida por ella“, cerró el jugador.