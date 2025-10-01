Una de las renovaciones más inesperadas se habría cerrado dentro de las últimas horas en Universidad Católica, donde los cruzados aseguraron la extensión de contrato de una de sus figuras que seguirá en el equipo por, al menos, un año más.

Daniel González era uno de los nombres que sonaba con fuerza para dejar la franja al finalizar su contrato.

De hecho, hace algunas semanas, Bruno Sampieri señaló en su canal de Youtube, según recoge Punto Cruzado, que tenía información sobre el futuro del joven defensa. “Se va a ir, y si se va Daniel González van a traer un central y lo más probable que el central sea extranjero”.

Revelan detalles de la renovación de Daniel González

Según revela Punto Cruzado, el jugador es una de las primeras renovaciones del plantel de Daniel Garnero de cara a la próxima temporada, donde según revela se realizó una mejora salarial y una cláusula de salida debido a González ha sido sondeado desde el extranjero.

El jugador de 23 años extendió su contrato por un año más con la opción de extenderse por una temporada.

El plantel de la UC 2026

Los cruzados se acercan a unas semanas decisivas debido a que muchas de sus figuras, entre ellas Gary Medel, Fernando Zampedri y Clemente Montes, terminan su contrato a fin de temporada.

Actualmente, figuran en el quinto puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, clasificando a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y aún con opciones para clasificar a Copa Libertadores.

Por lo mismo desde la franja buscarán mantener a sus grandes figuras y fortalecer el plantel de cara a las posibles competencias internacionales.

En el caso de Zampedri, el capitán cruzado habría comenzado las negociaciones, sin embargo, su intención es extender su contrato por al menos dos temporadas, mientras que la oferta que recibió era de una. A pesar de eso, confían que habrá un acuerdo entre ambas partes y el goleador seguirá con la UC.