Mucha controversia hubo con la programación de la ANFP para las próximas fechas del torneo nacional, debido a que el clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile fue programado para el domingo 26 de octubre, justo entre los encuentros de Copa Sudamericana de los azules ante Lanús.

Un asunto que puede suponer un perjuicio para los jugadores de la “U”, debido a que se tratarán de tres juegos muy importantes, aunque la dirigencia del elenco laico no ha mostrado reparos por ahora sobre este asunto.

Pablo Milad, presidente de la ANFP, fue consultado por RedGol sobre esta calendarización y asegura que tuvo una charla con Michael Clark, el presidente de la “U”, respecto a esto.

“El reglamento es claro. Y yo lo conversé con Clark. A la U le conviene jugar, necesita tener ritmo para los partidos de Copa Sudamericana. No va a haber problemas ni deberían pedir postergar el clásico”, manifestó en el Estadio Nacional antes del duelo entre Chile y Japón por el Mundial Sub 20.

La U jugará tres partidos importantes en octubre

El favor de la ANFP a la U. de Chile

Pablo Milad incluso señaló que fue la ANFP la que le solicitó a la Conmebol que los partidos de U. de Chile contra Lanús se programaran para los días jueves de sus respectivas semanas.

Publicidad

Publicidad

“Se le hizo ese pedido para ayudar a Universidad de Chile, para que tengan más tiempo de cara al partido de vuelta”, señaló el presidente de la ANFP por la gestión que realizaron.

ver también U de Chile en alerta por la primera baja para la Copa Sudamericana: “Temen por su salud”

De esta manera, Universidad de Chile va a tener una semana bastante intensa a fines de mes, pues en siete días deberá enfrentar primero a Lanús en el Nacional (23 de octubre), luego a la Católica (26 de octubre) y luego viajar a jugar el duelo de vuelta ante los trasandinos (30 de octubre).

Habrá que ver si Gustavo Álvarez dispondrá en su planificación jugar los tres partidos con los titulares o si va a cuidar a algunos en el clásico universitario de cara a la revancha por Copa Sudamericana.

Publicidad