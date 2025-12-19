¿Vuelve a Chile ? Sergio Jadue toma drástica decisión sobre su futuro en la ANFP

Sergio Jadue sacó la voz y desde Miami abordó su cambio de vida tras la explosión del caso FIFA Gate. Por lo que tras diez años de su salida del país, decidió enfrentar todas las polémicas de su carrera.

Desde su bullado comienzo en la ANFP y los cruces con Marcelo Bielsa, hasta la opción de volver a ser dirigente en Quilín 5635. “Me equivoqué y me tengo que hacer cargo de mis actos”, confesó el ex mandamás del fútbol chileno en conversación con Europa Beat.

Tras ello, el ex Presidente de Unión La Calera comentó la situación que enfrenta y confesó que aún no existe sanción que impida su retorno al fútbol nacional. “A mi nunca me ha llegado nada, pero han dicho que la FIFA me sancionó de por vida. Hay gente que ha apelado para que rebajen sus sanciones. A mi no me han notificado nada”, enfatizó.

¿Sergio Jadue vuelve al fútbol chileno?

Así las cosas todo indicaba que Sergio Jadue volvería al fútbol chileno como se especuló en más de una ocasión. Sin embargo, el propio dirigente explicó su decisión de dar un paso al costado.

“Ahora estoy en otra etapa de mi vida. Pasé por situaciones complejas a nivel personal y familiar, ahora si pudiese no volvería al fútbol. Volví a ser feliz, y por muchos años no lo era. Solo le puedo decir a los hinchas que hice todo lo humanamente posible para que la selección chilena le fuera bien”, enfatizó.

Pero antes de cerrar su respuesta, también tuvo un recado para Pablo Milad y lo que debería hacer tras los fracasos que ha enfrentado la Roja en los últimos meses.

“De afuera es re fácil hablar. Hay decisiones que yo no hubiese tomado. Faltaron pantalones en algunos casos. Cuando yo me fui éramos punteros de las clasificatorias. Creo que hubo personas que llegaron a la banca que no tuvieron que llegar jamás, y a otros los sacaron en un momento que no era el indicado. Yo si no hubiese clasificado a un Mundial, renunciaba al día siguiente”, sentenció.