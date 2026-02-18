El complejo panorama de Universidad de Chile en el inicio de la Liga de Primera 2026 desencadenó varios análisis, donde uno de los más preocupante tiene que ver con los delanteros.

En ese sentido, los problemas físicos que tiene Octavio Rivero por su rodilla, se suman a la sequía goleadora de tiene la U, con una única conquista en tres partidos obra de Eduardo Vargas.

Por lo mismo, la lesión que puede terminar en cirugía del delantero uruguayo profundiza un mayor problema, que fue destacado por el ex goleador del fútbol chileno Patricio Yáñez.

“Hay infiltraciones que no dañan, que puedes tener como tratamiento, pero es complicado porque, claro, Rivero llega y ya tuvo inconvenientes. Estar lesionado y no jugar ante las necesidades, en los números y estadísticas, que no siempre son decidores, la U en estos tres partidos ha rematado 6 veces al arco”, explicó.

Octavio Rivero entrenó diferenciado el martes en la U.

ver también La alarma con Octavio Rivero en U de Chile: “Le recomendaron operarse”

La U tiene la pólvora mojada

Fue en la edición matinal de Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez profundizó en la sequía de goles que vive Universidad de Chile, lo que suma la lesión de Rivero una de sus cartas en el ataque.

Publicidad

Publicidad

“Uno saca la cuenta, uno que estudió en colegio con número, son dos remates por partido, y resulta que me llamó la atención esa data en términos de seis remates al arco de verdad es poco”, destaca.

Por lo mismo, asegura que este problema se puede transformar en un verdadero drama con Rivero fuera de las canchas.

“Uno entiende porque la U no tiene un buen funcionamiento y está con la exigencia de derrotar y con toda la obligación de bajar al líder del torneo que es Limache”, finalizó.

Publicidad