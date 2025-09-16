Pronósticos River Plate vs Palmeiras: choque de candidatos en la Copa Libertadores

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en River Plate vs Palmeiras, en los cuartos de ida de la Libertadores 2025.

River Plate y Palmeiras se enfrentarán en el Monumental de Buenos Aires, en el marco del juego de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025. Ambos equipos llegan con una buena racha de juegos sin perder: el Millonario lleva 12 y el Verdao siete.

Por ello, en la previa de este prometedor partido, nuestro especialista te entrega los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en River Plate vs Palmeiras

Total de goles: 2-3 2.00 Anotará o dará una asistencia: Flaco López 2.77 Goles en el primer tiempo de River Plate: Más de 0.5 2.22

Dos o tres goles en el Monumental

En cuatro de los últimos cinco partidos de River Plate y en dos de los anteriores tres encuentros de Palmeiras, el marcador registró entre dos y tres goles.

Total de goles: 2-3 – 2.00 en Betano

José López en racha goleadora

José López es uno de los mejores jugadores con los que cuenta Palmeiras. El delantero se ganó una convocatoria a la Selección Argentina gracias a su buena forma, seis goles en sus últimos nueve partidos entre todas las competencias.

Es uno de los máximos anotadores de la Copa Libertadores, con cinco anotaciones en siete encuentros.

Anotará o dará una asistencia: Flaco López – 2.77 en Betano

River golpea en la primera mitad

En cuatro de sus últimos cinco encuentros en el Monumental, el equipo argentino logró anotar al menos un gol en la primera parte. A su vez, marcó un tanto o más en el primer tiempo en tres de sus cuatro compromisos como local en la Libertadores.

Goles en el primer tiempo de River Plate: Más de 0.5 – 2.22 en Betano

Cuotas en River Plate vs Palmeiras

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Antes de elegir dónde apostar en este partidazo de Libertadores, es importante comparar casas de apuestas y sus beneficios. En esta guía de Betano o Coolbet encontrarás un análisis detallado de ambas plataformas, con sus ventajas, promociones y cuotas.

River Plate vs Palmeiras: últimos partidos