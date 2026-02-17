Otro campeón de Copa América con la selección chilena tiene su libro: se trata de Francisco Silva, quien recibió de regalo de cumpleaños su biografía, en la pluma de su señora, Katalina Honorato. El Gato cumplió 40 años el pasado 11 de febrero.

“La idea era hacer algo diferente. Los hombres cuando quieren algo se lo compran. A Pancho, por ejemplo, le gustan las cosas de la bici, pero yo no le iba a regalar algo que no entiendo. Entonces pensé: ¿y si le hago un libro?“, dijo Honorato a LUN.

Agregó que “íbamos en el auto y le conté que estaba escribiendo un journal. Ahí Pancho me dijo: amor, por qué no haces un libro mí… Lo dijo en talla, porque Pancho es muy reservado. No le gusta andar contando cosas. Pero yo soy caprichosa y cuando quiero algo lo consigo. Escribí el libro desde cero. Quería que fuera lindo, pero sin pasar a llevar su intimidad”.

Radicados en Pamplona, España, desde el retiro del ex futbolista, Katalina Honorato explica que el libro cuenta en 110 páginas la infancia del Gato, sus lesiones incluida la fractura de tibia y peroné, los países en los que vivieron y su vida tras colgar los botines.

El Gato Silva lloró de emoción

“Él seguía creyendo que su regalo era una chaqueta impermeable para la bicicleta. Cuando lo tuvo en sus manos se rio nervioso y me preguntó que cómo lo hice. Lo dejé solo para que lo leyera. En todos estos años que llevamos juntos nunca lo había visto llorar, pero me contó que se emocionó“, revela.

Por último la autora sentencia que “nadie sabe cómo es realmente Francisco. Es una persona súper cerrada, introvertida. Como digo en el libro, la gente le pide fotos y llega a parecer una persona pesada, pero no lo es. Es tímido. Quería exponer eso, que es súper buen hombre, pero tímido. Tal vez le jugó en contra en el fútbol porque nica tuvo esa lucha de eso o fama, ni de querer salir en portada”.

Y cómo no… el libro también relata el histórico penal anotado por Silva para coronar a Chile como bicampeón en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016.

Katalina Honorato se asesoró con una empresa para cubrir temas como la portada y distribución. Se puede adquirir a través de Amazon en formato ebook ($9.000), tapa blanda ($19.000) y tapa dura ($24.000).

