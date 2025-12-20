Deportes Concepción cerró una temporada de ensueño donde logró su esperado regreso al Campeonato Nacional tras 17 años y, con eso en mente, el club ya comienza a planificar lo que será la próxima temporada y para ello puso sus ojos en una figura de Audax Italiano que quedó libre.

Hace algunos días, Luis Riveros se despidió de los itálicos tras 4 años en la institución y ahora se revela que el León de Collao va detrás de su fichaje por pedido de su técnico Patricio Almendra.

El León de Collao busca al Tigre

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, señaló que el jugador tras finalizar su contrato y no renovar con Audax Italiano suena en Concepción. “Me indican que el jugador fue llamado por el director técnico Patricio Almendra y que le gustaría sumarlo a su proyecto 2026”.

“Por el momento hay disposición de ambas partes, la negociación dependerá netamente entre dirigencia y jugador”, reveló.

El jugador no seguirá en el cuadro itálico para la temporada 2026/Photosport

Luis Riveros se despide de Audax Italiano

A través de sus redes sociales, el jugador compartió un sentido mensaje para la hinchada itálica. “Quiero agradecer a todos lo que componen la Familia de Audax Italiano, sus trabajadores a su hinchada que siempre estuvieron ahí”.

“Fueron 4 años muy lindo, de mucho crecimiento. Gracias por recibir bien a mi Familia y siempre hacernos sentir su cariño. A todos mis compañeros y cuerpos técnicos que pasamos por esta institución que siempre buscamos lo mejor para el club. Forza Audax”, escribió en una publicación.

Tras esto, sus compañeros de escuadra Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, quienes también dejarían la escuadra este mercado, se despidieron de él. “Te voy a extrañar hermano”, escribió Valencia, mientras que Vargas agregó: “grande tigresa, éxito sangre”.

