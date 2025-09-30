Universidad Católica le dio una lamentable noticia a sus hinchas apenas días después de confirmar que jugaría un amistoso de carácter internacional ante la selección local de Uruguay. Este duelo, un principio, serviría para inaugurar de manera oficial el Claro Arena.

Resulta que ahora el encuentro, que debía jugarse el próximo domingo 12 de octubre, fue cancelado. Así lo ratificaron los cruzados en sus canales oficiales, donde dejaron en claro que está el ánimo de reagendar para algún punto en el futuro.

“Esta decisión responde a razones de fuerza mayor que imposibilitan la realización de dicho encuentro deportivo de carácter amistoso (…) La determinación de cancelar el evento fue consensuada entre Cruzados y la Asociación Uruguaya de Fútbol”, aseguró la UC en un comunicado oficial.

Además, detallaron que “esta decisión descarta, momentáneamente, la disputa de un partido amistoso en la fecha señalada; sin embargo, las partes se comprometen a analizar a futuro, bajo las condiciones que oportunamente se pacten, un encuentro en pos del mantenimiento de las buenas relaciones institucionales entre las partes”.

Un octubre de pocos partidos

Cabe recordar que con esta cancelación la UC se quedaría con poquísimos partidos por jugar en octubre, ya que hay una alta posibilidad de que el clásico universitario ante la U del 26 se suspenda por la participación de la U en la Copa Sudamericana.

Universidad Católica se quedó con las ganas de inaugurar de manera oficial el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Así las cosas, Católica solo enfrentaría en el décimo mes del año a Ñublense el 9 y a Everton el 19, volviendo recién a jugar durante el fin de semana del 1 y 2 de noviembre ante O’Higgins.

El próximo partido de Universidad Católica

La UC volverá a la acción el próximo jueves 9 de octubre cuando desde las 20:30 horas enfrente a Ñublense en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 19 pendiente de la Liga de Primera 2025.