U Católica es uno de los tantos equipos que tendrá un parón de actividades durante el Mundial Sub 20. La Liga de Primera se pone en pausa durante la Copa del Mundo juvenil.

Sin embargo, los cruzados también deben ponerse al día ante Ñublense en el Claro Arena, el que será escenario de un partido internacional de alto nivel.

Y es que el cuadro de Daniel Garnero no quiere perder el tiempo durante el receso del torneo, anunciando con bombos y platillos un amistoso ante un poderoso rival internacional.

ver también Claro Arena será la sede de la primera Copa Duelo Leyendas de América

El rival de peso internacional que enfrentará a U Católica e inaugurará el Claro Arena

El duelo, como mencionamos, será el que marcará la inauguración definitiva del nuevo recinto de U Católica, que ya lleva varios partidos. Entre ellos, la despedida de los tres insignes capitanes del último tiempo en el club.

ver también El polémico ranking de los 10 mayores ídolos de la Católica que entrega la Inteligencia Artificial

A través de redes sociales, y casi como si fuera un secreto guardado bajo siete llaves, los cruzados hicieron oficial el amistoso que jugarán durante el receso de la Liga de Primera.

Será nada más, ni nada menos, que ante la Selección de Uruguay, un sorpresivo rival para inaugurar el nuevo contrafuerte precordillerano, ya con toda la ceremonia que implica.

Publicidad

Publicidad

La UC confirma a un rival de peso internacional para inaugurar su estadio y aprovechar el parón de la Liga de Primera. Foto: Andres Pina/Photosport

“Tendremos desafío internacional. Este domingo 12 de octubre realizaremos un partido especial de inauguración de nuestro Claro Arena. Enfrentaremos a la selección local de Uruguay“, anunció el club en sus redes. ¿Vendrá Marcelo Bielsa también? Otra de las dudas que quedan en el aire.

El encuentro, tal como se indicó, será el domingo 12 de octubre a las 19:00 hrs, y cuyas novedades se irán anunciando conforme pasen los días. De hecho, se dará tres días después que los cruzados se pongan al día en la Liga de Primera ante Ñublense, el jueves 9 a las 20.30 hrs en el mismo recinto.

Publicidad

Publicidad