Tras una larga carrera en el fútbol, donde obtuvo importantes títulos, un ex Universidad Católica anunció que se retira oficialmente del profesionalismo. Gastón Lezcano compartió una emotiva carta donde explica los motivos de su decisión.

El delantero, cuyo último club fue Magallanes, sumó pasos en clubes como Barracas Central, Cobreloa, Santiago Morning, O’Higgins, Cobresal, Morelia y Universidad Católica, donde con los Cruzados levantó 4 copas, entre ellos el torneo de Primera División y Supercopa de Chile.

Pero tras una larga carrera, el “Gato” decidió poner fin a su historia en las canchas y colgó oficialmente los botines.

Gastón Lazcano se retira del fútbol

En una publicación compartida en sus redes sociales, el jugador mostró una imagen de él en su infancia y luego una de adulto cuando cumplió su sueño profesional.

ver también ¿Le cierra la puerta? La sincera respuesta de Tati Buljubasich por opción de Enzo Roco a la UC

“Comienzo dedicándole unas palabras a las dos primeras fotos, al Gastón niño, lleno de sueños e ilusiones y decirle que costó muchísimo, pero logramos ser futbolista profesional y cumplir nuestro sueño”.

“Hoy toca decir basta a esta profesión que me regaló muchísimas cosas lindas (y las malas de aprendizaje)”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Tras una exitosa carrera, el jugador se retira del fútbol/Photosport

Asimismo, agradeció a sus padres por apoyarlo en este sueño desde que tenía cinco años y a su hermano, esposa e hijos por el apoyo. “Fueron pilares fundamentales de este camino que hoy llega a este final”.

Lezcano fue multicampeón con U Católica 05/02/2021 Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Añadiendo que a pesar de que se despide del profesionalismo, se encuentra contento. “Me agarra feliz y pleno, sabiendo que lo disfruté al máximo hasta el último día. Gracias a cada institución que confió en mí: directivos, cuerpos técnicos, compañeros (algunos de ellos amigos, lo lindo de esta profesión)”.

“Hoy empieza otra etapa en mi vida, a disfrutar lo que sigue. Gracias fútbol, fuiste y serás mi pasión hasta el último día”.