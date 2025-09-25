Claro Arena será la sede de la primera Copa Duelo Leyendas de América

Santiago se convertirá en la capital del fútbol de las estrellas. El estadio Claro Arena de Universidad Católica, con capacidad para 20.000 espectadores y estándares internacionales de primer nivel, será la sede de la Copa Duelo Leyendas de América 2026.

Un torneo único que reunirá a ídolos de talla mundial y que promete emoción, rivalidad y momentos inolvidables para los hinchas más fanáticos de este deporte.

Modalidad del torneo

Durante tres jornadas de intensa competencia, ocho selecciones —Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay— se medirán en busca de la ansiada copa bajo un formato vibrante y cargado de espectáculo: Fútbol 7.



Cada selección estará conformada por siete jugadores en cancha, cinco suplentes y un director técnico. Cada partido tendrá una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempos de 20, con pausas estratégicas que mantendrán la intensidad y el ritmo del juego.

El torneo contempla 4 enfrentamientos por jornada, programados para los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026, transformando al Claro Arena en el epicentro del fútbol de leyendas durante un fin de semana inolvidable.

El Duelo de Leyendas se hará en Chile

Un espectáculo para toda la familia

La Copa Duelo Leyendas de América no solo será fútbol: incluirá experiencias interactivas, zonas de activación de marcas, espacios familiares y un ambiente pensado para que abuelos, padres e hijos disfruten juntos de quienes marcaron la historia del deporte.

Primer nivel de infraestructura

La nueva edición se realizará en el recién inaugurado y moderno Claro Arena, un recinto de clase mundial que se ha transformado en ícono de innovación y sostenibilidad en Sudamérica.

Su gran infraestructura, visibilidad perfecta y comodidades de última generación lo convierten en el escenario ideal para este certamen internacional, que proyecta una asistencia superior a 50.000 espectadores durante sus tres días de duración, además de una amplia cobertura televisiva y digital en todo el continente.

Venta de entradas

La venta de entradas comenzará el 6 de octubre de 2025 a través de Punto Ticket, con un periodo especial de early bird para quienes quieran asegurar su lugar en el torneo. Más adelante se habilitarán descuentos y beneficios exclusivos a través de medios de pago asociados y marcas auspiciadoras.

Los organizadores prometen un gran espectáculo

“Este torneo es un homenaje a los ídolos que marcaron la historia del fútbol y que siguen inspirando a nuevas generaciones. Queremos que las familias vivan un espectáculo de clase mundial, junto a jugadores que dejaron huella en cada selección de su país”, señaló la organización de Duelo Leyendas.

La organización invita a toda la familia a ser parte de esta experiencia única y a mantenerse informados a través de las plataformas oficiales @dueloleyendas y www.dueloleyendas.com, donde muy pronto se darán a conocer las leyendas mundiales que representarán a cada país en el certamen.