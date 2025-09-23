Luego de las paupérrimas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde se terminó en la última posición, la Selección Chilena jugará su último partido oficial del 2025 como local, cuando enfrente en un amistoso a Perú en suelo nacional.

Desde hace poco más de dos meses, se sabía que el escenario elegido por la ANFP para realizar este encuentro era el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, en lo que iba a significar la vuelta de La Roja a jugar en regiones.

Sin embargo, el medio local Sabes Deportes confirmó una pésima noticia para los hinchas de la Selección en el Sur, pues desde el municipio penquista confirmaron que tal amistoso de Chile con Perú no se jugará en esta ciudad.

ver también Encienden el amistoso con La Roja con polémica comparación: “Perú va a la…”

La Selección Chilena sin estadio para amistoso con Perú

Sobre las razones de tan drástica decisión, la publicación indica que habían dos factores que provocaron la medida. El primero, “no generaba un gran interés” entre los hinchas de la zona. El segundo, “el mal estado de la cancha de Collao“.

En esa línea, desde Concepción confirman a Radio Bío Bío que “el daño del pasto en el Estadio Ester Roa se viene arrastrando“, y que si bien “se realizaron trabajos de recuperación del césped, no fueron suficientes para dejar atrás meses de maltrato“, lo que se suman las lluvias durante Fiestas Patrias.

Una situación más que llamativa, si se toma en cuenta que desde este martes 23 de septiembre hasta el miércoles 1 de octubre se disputará la Copa Biobío 2025, donde el recinto albergará tres encuentros, además de la definición por el título.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde podría jugarse?

A partir de ahora, en la ANFP buscarán alternativas para poder llevar a cabo este encuentro de la Selección Chilena ante Perú, con fecha para realizarse el viernes 10 de octubre. Según Sabes Deportes, “una de las opciones para albergar el partido es el Claro Arena“.