Universidad de Chile de a poco se está armando para el 2026. De la mano de Francisco Meneghini los azules esperan tomarse varias revanchas en este año, donde el gran objetivo es por fin ser campeón de la Primera División después de largas ocho temporadas.

De momento el único refuerzo confirmado es Eduardo Vargas, aunque se espera que en los próximos días se oficialicen también las llegadas de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Con esto los azules tendrá una delantera completamente nueva, ya que también se irá Leandro Fernández luego que Paqui lo cortara. Por lo mismo, uno ya puede echar a volar la imaginación sobre lo que será la U 2026, algo que la periodista Verónica Bianchi llevó al infinito y más allá.

Vero Bianchi arma un irreal equipo 2026 para Universidad de Chile

En su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la comunicadora armó lo que considera es el equipo ideal de la U para esta temporada 2026.

¿El resultado? Cuatro delanteros y poca marca en el mediocampo es lo propone considerando los refuerzos importantes que U de Chile quiere tener en el 2026.

El equipo que Verónica Bianchi armó para la Universidad de Chile 2026. | Foto: Captura.

La oncena de Vero Bianchi es con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni en el mediocampo; Eduardo Vargas y Lucas Assadi como creadores; Juan Martín Lucero y Octavio Rivero en delantera.

Para Bianchi es perfectamente real que Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero convivan en el mismo once, algo que seguramente requeriría mucho trabajo de Meneghini en los entrenamientos.