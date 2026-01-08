Universidad de Chile quiere cerrar durante las próximas horas importantes refuerzos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, por orden de Francisco Meneghini.

El nuevo entrenador de los azules está terminando la primera semana de pretemporada con sólo un refuerzo en el Centro Deportivo Azul, que es Eduardo Vargas.

Por lo mismo, se pide acerlarar las gestiones con una fecha de plazo fijo para poder tener a la mayor parte del plantel que contará durante el año, por lo que se viven horas decisivas.

En ese sentido, se espera que antes del fin de semana ya puedan estar en el país Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero, dejando abierta la puerta para un volante.

Eduardo Vargas es el único refuerzo que ha presentado U de Chile. Foto: U de Chile.

¿Cuándo llegan los refuerzos de la U?

Según revelaron en TNT Sports, el técnico Francisco Meneghini solicitó tener a los refuerzos con fecha como máximo el lunes 12 de enero, entendiendo que necesita un proceso de adaptación con los nuevos nombres.

Luego de una semana en el CDA, con sólo el nombre nuevo de Eduardo Vargas, espera poder desplazarse con todos los jugadores a Pirque, al Sifup, pero con las incorporaciones bajo sus órdenes.

Una postura que acelera a la dirigencia de la U, que tiene a la mano por cerrar tres acuerdos durante las próximas horas, que pueden ser muy movidas en el mundo bullanguero.

Esto, teniendo en cuenta posibles salidas, como la de Matías Sepúlveda, que abre la puerta a buscar más refuerzos, aunque Paqui ya fue claro que los necesita cuanto antes trabajando.

