Colo Colo atraviesa una verdadera oleada de salidas en este mercado de fichajes. Algunas fueron decisiones tomadas por la dirigencia tras no renovar contratos de jugadores como Mauricio Isla, Emiliano Amor u Óscar Opazo; otras se concretaron mediante ventas, como la de Vicente Pizarro; y también están aquellos casos en que Blanco y Negro intentó retener, pero no logró llegar a acuerdo.

En este último escenario aparece el nombre de Alexander Oroz, futbolista que la propia S.A alba reconoció que buscó mantener en Macul tras el término de su contrato. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el extremo de 23 años terminó llegando en condición de jugador libre a Deportes La Serena.

ver también “Toda una vida soñando jugar ahí”: así se despidió Vicente Pizarro de Colo Colo

Tres días después de ser anunciado como refuerzo del cuadro granate, Oroz utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Colo Colo con un emotivo mensaje.

El canterano compartió un carrusel de siete fotografías, recorriendo su etapa como cadete hasta su consolidación en el primer equipo, acompañado del siguiente texto:

“13 años que pasaron volando… Me voy muy agradecido con la institución, con cada persona que conocí en ella y con los hinchas que hasta el día de hoy me muestran su apoyo. Fueron muchos momentos que anhelaba vivir desde pequeño. Muchas gracias eterno campeón 🖤🤍”.

De esta manera, Alexander Oroz puso fin a una extensa etapa ligada al Cacique, club donde se formó y logró cumplir el sueño de debutar profesionalmente.

Publicidad

Publicidad

(Foto: Captura de Instagram)

Las palabras del ahora jugador de Deportes La Serena no tardaron en recibir respuestas. Varios hinchas de Colo Colo agradecieron su entrega durante estos años, mientras otros le desearon éxito en su nuevo desafío e incluso le auguraron una futura revancha en el Monumental.

Entre los mensajes destacados apareció también Vicente Pizarro, otro de los nombres que dejó Macul en este mercado y que hoy milita en Rosario Central, quien escribió:

Publicidad

Publicidad

“Vamos flechita, lo mejor siempre para ti hermano ❤️👊🏼💪🏼”.

El mensaje de Pizarro en la publicación de Oroz. (Foto: Captura de Instagram)

Los números de Alexander Oroz en Colo Colo

Alexander Oroz realizó prácticamente toda su carrera profesional en Colo Colo, con la excepción del año 2021, cuando fue cedido a Deportes Iquique, donde sumó minutos en el torneo de Ascenso.

Publicidad

Publicidad

Con la camiseta del Cacique, el extremo disputó 54 partidos oficiales en todas las competencias, registrando 9 goles y 6 asistencias, dejando así su huella como uno de los proyectos formados en casa que logró sumar minutos en el primer equipo.