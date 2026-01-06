Movidas 2026: Alexander Oroz deja Colo Colo y se suma a La Serena

El mercado de fichajes se mueve rápidamente y ahora Deportes La Serena suma un nuevo delantero para este 2026. Es así como Felipe Gutiérrez tiene un ariete de experiencia para dejar en el olvido la campaña anterior donde se estuvo rasguñando el descenso.

Es así como este martes finalmente se confirmó la llegada de Alexander Oroz al cuadro granate. Sin opciones con Fernando Ortiz, el “Flecha” decidió buscar nuevos horizontes y ahora será nuevo delantero de La Serena.

“El delantero chileno, formado en Colo Colo, se suma al CDLS para aportar velocidad, desborde y profundidad en ofensiva”, indicaron en la presentación oficial en redes sociales. “Desde hoy, su talento y esfuerzo estarán al servicio del granate, defendiendo estos colores y dejando todo en la cancha por esta camiseta”, destacaron en el cuadro granate.

La revancha de Alexander Oroz

Alexander Oroz sufrió con las lesiones en el Cacique y esto impidió su regularidad. Pese a ello, contó con el respaldo de entrenadores como Jorge Almirón que siempre defendieron su cometido.

El “Flecha” ahora tendrá su revancha en La Serena

“Es un muy buen jugador, rápido, tiene gol, muchísima movilidad. Necesita jugar y tener situaciones de gol. Es súper profesional, la ha pasado mal con las lesiones, de a poco va tomando sus frutos. Al que se esfuerza y tiene calidad, a la larga, le tiene que ir bien”, recalcó el DT que pasó por Colo Colo y ahora está en Rosario Central.

Por lo mismo ahora buscará su revancha personal en La Serena para volver a ser titular y reencontrarse con su mejor versión, la que incluso le permitió jugar el Mundial Sub 17 con Chile.