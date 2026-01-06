Buscan club: Los cinco canteranos que Fernando Ortiz descarta en Colo Colo 2026

Colo Colo comenzó su pretemporada para volver a la gloria en el 2026. Sin competencias internacionales, la principal obligación del Cacique es ganar la Liga de Primera. En especial si sus rivales estarán en Copa Libertadores y Sudamericana.

Por lo mismo, Fernando Ortiz ya no tiene margen de error y no deja ningún detalle al azar. El “Tano” ha estado presente desde el inicio de la pretemporada y sigue de cerca cada trabajo que realiza el plantel estelar.

El tema es que ahora como DT confirmado de los albos, empezó a pasar la podadora. Las primeras bajas fueron Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Emiliano Amor. También se sumaron nombres como Julio Fierro que volvió de Copiapó y nuevamente salió a préstamo a Unión Española, y Manley Clerveaux que se fue a Puerto Montt.

El tema es que ahora hay cinco canteranos que no tienen cabida. Así lo indicó el periodista Cristián Alvarado quien detalló el nombre de los afectados. Estos son: Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez, Lucas Soto y Bryan Soto. A ellos se suman Dylan Portilla que volvió de Limache pero deberá buscar nuevamente club para el 2026.

De momento siguen entrenando pero apartados del primer equipo. Incluso ya perdieron su dorsal, en una señal inequívoca que no tienen espacio con el “Tano”.

¿Qué canteranos considera Fernando Ortiz?

Fernando Ortiz hizo una renovación importante de nombres para este 2026. En especial por la regla del sub 21 que tendrá que afrontar. Para tener mayores alternativas el DT de Colo Colo sumó a un puñado de juveniles para está temporada.

Entre los jugadores considerados destacan Gabriel Maureira (arquero), Santiago Tapia (arquero), Nicolás Suárez (defensa), Víctor Campos (defensa), Bruno Torres (defensa), Rodrigo Catalán (volante) y Yastin Cuevas (delantero). La mayoría con convocatorias en los microciclos de la Roja y que ya han sumado minutos en el equipo estelar.

