Colo Colo busca dar vuelta la página tras la derrota en el Superclásico, y este fin de semana tendrá la chance de hacerlo cuando visite a Audax Italiano, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Los albos necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la parte alta de la tabla. Mientras que los itálicos, llegan con confianza tras asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana luego de eliminar a Cobresal en Calama, pese a su irregular campaña en el torneo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Audax Italiano y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este sábado 7 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

