Colo Colo

Colo Colo vs. Audax Italiano: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

El Cacique busca remontar tras la última derrota, para no complicar el andar de Ortiz en la banca alba.

Por Franccesca Arnechino

Albos e Itálicos se enfrentan por la sexta fecha del Campeonato Nacional.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTAlbos e Itálicos se enfrentan por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Colo Colo busca dar vuelta la página tras la derrota en el Superclásico, y este fin de semana tendrá la chance de hacerlo cuando visite a Audax Italiano, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Los albos necesitan sumar de a tres para no perder terreno en la parte alta de la tabla. Mientras que los itálicos, llegan con confianza tras asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana luego de eliminar a Cobresal en Calama, pese a su irregular campaña en el torneo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Audax Italiano y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este sábado 7 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la Fecha 4 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

