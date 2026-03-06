Es tendencia:
U. de Chile vs. U. de Concepción: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los azules buscan escalar en la tabla de posiciones, enfrentándose al conjunto campanil.

Por Franccesca Arnechino

Los azules enfrentarán a la U de Conce por la sexta fecha del Campeonato Nacional.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTLos azules enfrentarán a la U de Conce por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Universidad de Chile pasó de la alegría a la decepción en pocos días y es que tras celebrar el triunfo en el Superclásico ante Colo Colo, los azules quedaron eliminados de la Copa Sudamericana frente a Palestino, que en el final consiguió el gol que le dio el paso a la fase de grupos.

Ahora, el equipo de Francisco Meneghini busca dar vuelta la página y enfocarse en la Liga de Primera donde enfrentará a Universidad de Concepción por la fecha 6 con la misión de sumar y lograr su primer triunfo como local.

U. de Chile vs. U. de Concepción: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción juegan este lunes 9 de marzo, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la sexta fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y el Campanil, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 6 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos y horarios

Así va la tabla de posiciones Liga de Primera 2026

