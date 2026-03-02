En la fecha 6 del Campeonato Nacional Deportes Limache visita a Everton de Viña del Mar en Sausalito, en un duelo entre el puntero y el colista, que viene de lograr su primer triunfo ante Universidad de Concepción.

Tras el Superclásico Colo Colo va a La Florida para enfrentar a Audax Italiano con la obligación de sumar, mientras que Universidad Católica tendrá una dura salida ante O’Higgins, pensando también en la Copa Libertadores.

La fecha se cierra el lunes 9 de marzo , cuando Universidad de Chile reciba a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Programación Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 6 DE MARZO

Deportes La Serena vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.

Deportes Concepción vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

ver también El periodista que se hartó de Fernando Ortiz: “Nunca debió llegar a Colo Colo”

SÁBADO 7 DE MARZO

Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.

– 12:00 horas, en el Estadio Huachipato. Everton vs. Deportes Limache – 12:00 horas, en el Estadio Sausalito.

Audax Italiano vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

O’Higgins vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Teniente.

DOMINGO 8 DE MARZO

Palestino vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Publicidad

Publicidad

LUNES 9 DE MARZO

Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026