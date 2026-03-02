En la fecha 6 del Campeonato Nacional Deportes Limache visita a Everton de Viña del Mar en Sausalito, en un duelo entre el puntero y el colista, que viene de lograr su primer triunfo ante Universidad de Concepción.
Tras el Superclásico Colo Colo va a La Florida para enfrentar a Audax Italiano con la obligación de sumar, mientras que Universidad Católica tendrá una dura salida ante O’Higgins, pensando también en la Copa Libertadores.
La fecha se cierra el lunes 9 de marzo , cuando Universidad de Chile reciba a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Programación Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 6 DE MARZO
- Deportes La Serena vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.
- Deportes Concepción vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
ver también
El periodista que se hartó de Fernando Ortiz: “Nunca debió llegar a Colo Colo”
SÁBADO 7 DE MARZO
- Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.
- Everton vs. Deportes Limache – 12:00 horas, en el Estadio Sausalito.
- Audax Italiano vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
- O’Higgins vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Teniente.
DOMINGO 8 DE MARZO
- Palestino vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
LUNES 9 DE MARZO
- Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.