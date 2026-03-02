Es tendencia:
Liga de Primera 2026

Programación Fecha 6 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle con la programación completa de la sexta fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Programación Liga de Primera 2026.

En la fecha 6 del Campeonato Nacional Deportes Limache visita a Everton de Viña del Mar en Sausalito, en un duelo entre el puntero y el colista, que viene de lograr su primer triunfo ante Universidad de Concepción.

Tras el Superclásico Colo Colo va a La Florida para enfrentar a Audax Italiano con la obligación de sumar, mientras que Universidad Católica tendrá una dura salida ante O’Higgins, pensando también en la Copa Libertadores.

La fecha se cierra el lunes 9 de marzo , cuando Universidad de Chile reciba a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Programación Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 6 DE MARZO

  • Deportes La Serena vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.
  • Deportes Concepción vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
SÁBADO 7 DE MARZO

  • Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.
  • Everton vs. Deportes Limache – 12:00 horas, en el Estadio Sausalito.
  • Audax Italiano vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
  • O’Higgins vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Teniente.

DOMINGO 8 DE MARZO

  • Palestino vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.
LUNES 9 DE MARZO

  • Universidad de Chile vs. Universidad de Concepción – 20:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

