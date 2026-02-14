El Caso Epstein golpea a un chileno en el extranjero: “Un traje de cuero ajustado”

Todos somos del Derby County. Desde que Ben Brereton firmó en el equipo inglés, todos queremos que, por el bien de la Selección Chilena y del propio jugador, le vaya bien.

Es lo que ha comenzado a probar. Ben Brereton se está posicionando en el elenco de Derby y poco a poco estamos viendo que agarra más minutos en la delantera del cuadro de la Championship.

No obstante, una noticia aparece en el horizonte del chileno que podría desconcentrarlo un poco. Se refiere no a alago que pase dentro de la cancha, sino que se relaciona con la noticia del momento: el Caso Epstein.

La indirecta relación de Brereton con el caso Epstein

Casey Wasserman es el representante deportivo de Ben Brereton. Además, representa a varios artistas de la industria musical y es presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Recientemente, el poderoso agente se vio vinculado con el caso, no únicamente por sus múltiples viajes en el avión del difunto delincuente sexual, sino también por sus mensajes sugestivo con la ex novia y cómplice condenada de Epstein, Ghislaine Maxwell.

El medio norteamericano, The Hollywood Reporter, filtró parte de una conversación que tuvieron en el año 2003, en la que Maxwell decía: “había pensado en ti en momentos inapropiados”. Y Wasserman lrespondía: “Pienso en ti todo el tiempo… ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado? Estoy en Nueva York esta noche, tú no. ¿Qué hago? Besos y abrazos”.

Si bien aún se investiga la relación del magnate con el Caso Epstein, varios músicos se han retirado de la agencia que maneja Wasserman, mientras que el propio indicado ha señalado que se trata de mensajes antiguos, mucho antes que se revelaran los crímenes de Epstein.

Ben Brereton rozado por el Caso Epstein | Gety Images

¿Cómo va el Derby County en la tabla de posiciones de la Championship?

