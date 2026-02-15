Carlos Tevez sabe que tiene en Bruno Barticciotto a un delantero que podría ser importante en Talleres de Córdoba, pero también tiene claro que cada vez que lo ha querido utilizar, un problema físico mermó su plan. Frente a Gimnasia de Mendoza, eso volvió a ocurrir.

Y Barticciotto fue reemplazado en los 16 minutos por Valentín Dávila en la victoria de la T cordobesa. Para colmo de males, el atacante que entró por el chileno anotó el doblete frente al cuadro mendocino. “El Tanque era un poco duda, nos jugamos por Barti para que entre en ritmo con partidos”, reconoció Tevez.

“Lamentablemente tuvo otra lesión que vamos a ver el lunes. El Tanque (Dávila) viene trabajando desde que empezamos la pretemporada. Está muy bien, es uno o más del grupo. Lo felicito por los dos goles”, aseguró el Apache, quien nuevamente trastocará sus planes por problemas físicos.

Carlos Tevez sabe que el ajetreado calendario es una dificultad más. (Daniel Jayo/Getty Images).

Para peor, no es algo que solamente le ocurra con el hijo de Marcelo Barticciotto. En este partido, válido por la 5° fecha de la Liga Profesional de Argentina, Talleres también perdió por lesión a Gabriel Báez Corradi. “Todos los equipos están sufriendo”, contextualizó Tevez.

“Jugamos cada tres o cuatro días, es un torneo muy corto que en dos meses se termina. Más los viajes, la recuperación, que hay que entrenar también. No es fácil jugar esta clase de campeonatos”, se defendió Tevez, quizá para exculpar a su cuerpo técnico por los caídos en la campaña. Desafortunadamente, Bruno Barticciotto tiene un espacio habitual en la enfermería de la T.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlos Tevez explica el nuevo golpe que sufre Bruno Barticciotto en Talleres de Argentina: “Lo llevaremos despacio”

Carlos Tevez pierde a Bruno Barticciotto por ponerlo a punto

A pesar de que Carlos Tevez quiso darle minutos a Bruno Barticciotto para tenerlo mejor en Talleres, ese tiro le salió por la culata. “Hay que pensar en frío, estar tranquilos para ver cómo ayudamos a los muchachos a no tener más lesionados”, expuso el DT.

Bruno Barticciotto también tuvo problemas físicos en el Santos Laguna de México. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

“Estábamos viendo si llamamos chicos de la reserva porque tenemos tres bajas más. Se nos hace difícil, ahora tranquilidad. Tenemos toda la semana para trabajar”, sentenció el Apache, quien en su carrera como entrenador registra pasos por Rosario Central e Independiente de Avellaneda.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, Talleres tiene cierto margen, pues precisamente le toca visitar el Gigante de Arroyito para medirse a Rosario Central en la 6° fecha. Aquel partido se disputará el 20 de febrero a contar de las 22:15 horas en el Gigante de Arroyito.

ver también Carlos Palacios y Vicente Pizarro entre los 10 jugadores más caros del fútbol argentino

Revisa el compacto del triunfo de Talleres ante Gimnasia de Mendoza

Así va Talleres en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

Talleres de Córdoba suma 7 puntos al cabo de 5 partidos en la primera fase de la Liga Profesional de Argentina 2026 y así va en la tabla.

Publicidad