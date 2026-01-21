Bruno Barticciotto está de vuelta en Talleres de Córdoba en el fútbol argentino tras un año y medio en el Santos Laguna de México. El delantero nacional avisa a al otro lado de la cordillera que verán una nueva versión en su juego.

“Feliz de estar acá. Me encontré con lo mismo que había estado, un grupo excelente y un club muy ordenado. Es lindo volver. Estoy con mucha expectativa”, dijo Barti en conferencia de prensa.

El chileno agregó que “completé dos semanas de pretemporada, venía sintiendo una carga en el gemelo y preferimos hacer una semana trabajando aparte para no arriesgar y llegar bien a este viernes“.

El llamado de Tévez y 18 meses más de experiencia

“En mi primer ciclo acá no alcancé a tener ni seis meses continuos en la forma que yo quería. Ahora tengo esta otra oportunidad y, más que los goles, quiero sentirme bien jugando, tener continuidad y que el equipo gane“, complementó.

Bruno Barticciotto está de vuelta en Talleres. (Foto: Getty Images)

Barticciotto sostiene que “soy otro jugador. Nada que ver al que conocieron. Tengo una posición más propia, objetivos más claros y ambiciosos. El paso por México me sirvió para volver mucho mejor, con más confianza y más hecho como futbolista”.

“Carlos Tévez me llamó apenas terminé en México y fue una de las cosas que más me motivaron. Es uno de los mejores delanteros de esta época, y verlo… muestra cosas en los entrenamientos y te das cuenta del porqué. Nos da consejos. Es muy interesante como DT, trabaja aparte con los delanteros”, sentenció el atacante de 24 años.

El ex Universidad Católica y Palestino espera ser opción para el estreno de Talleres, este viernes contra Newell’s Old Boys, por la primera fecha del campeonato argentino.