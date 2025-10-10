La Roja vuelve a la cancha y este viernes 10 de octubre enfrenta a Perú en un amistoso en el Bicentenario de La Florida. El conjunto nacional se arma después de una la tercera eliminación del Mundial y, de la mano de Sebastián Miranda, protagoniza un nuevo Clásico del Pacífico.

Uno de los nombres ausentes de esta nómina es Bruno Barticciotto. El delantero del Santos Laguna fue considerado para el cierre de las Eliminatorias en septiembre recién pasado, pero no jugó en los partidos contra Brasil y Uruguay. Para esta fecha FIFA, no fue llamado.

Con la lesión de Alexander Aravena, liberado ayer de la selección chilena, la lista de delanteros disponibles para el partido se encogió. En ESPN analizaron este problema para la Roja y fue ahí que Marcelo Barticciotto sacó la voz por la ausencia de su hijo en este amistoso.

Bruno Barticciotto viene haciendo goles en México

“Yo no quiero hablar, pero Bruno hizo 15 goles en el año. ¿Es fácil 15 goles en el año, entre Talleres y Santos? No es fácil. Si fuera otro jugador, hablaría de otro. Pero si uno hace 15 goles… No es Haaland, pero de última, llámalo. Debe estar ahí“, manifestó. En el panel, estuvieron de acuerdo.

Bruno Barticciotto viene de una complicada fecha con la Roja. Si bien fue considerado para el cierre de las Eliminatorias, no jugó ningún partido. No estuvo presente ante Brasil por molestias físicas y, ya recuperado, ni siquiera fue citado por Nicolás Córdova ante Uruguay.

Esa situación ya le llamaba la atención a su padre. “En 36 partidos, Bruno lleva 15 goles. Él estaba sano y no se vistió. Me pueden cantar el discurso de Córdova, pero yo pongo la alerta y me pregunto: ¿Por qué no lo vistió? El técnico se equivocó y le pifió mal”, declaró en ese entonces.