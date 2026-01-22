Universidad de Chile quiere cerrar el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde entienden que la única forma de cambiar el plantel de Francisco Meneghini es con una venta.

La única que ha estado en el horizonte de la dirigencia de Azul Azul es la de Lucas Assadi, quien ha recibido varias propuestas para emigrar al extranjero, las que han sido rechazado de plano.

Así lo comentó el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien en la presentación de Juan Martín Lucero ha explicado que la idea es mantener al volante, hasta que llegue una propuesta que deje satisfecho a todos.

Por lo mismo, tuvieron que evaluar entre las partas una última oferta millonaria que llegó directo al Centro Deportivo Azul, la que vino desde el Metalist de Ucrania.

Lucas Assadi quiere seguir en la U a la espera de nuevas propuestas. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ver también U de Chile alarma a sus hinchas con esta decisión: se abre a la venta de Lucas Assadi

¿Qué dijeron en la nueva U por la oferta por Assadi?

Así al menos lo reveló el sitio Emisora Bullanguera, quienes revelaron una última millonaria oferta que llegó por Lucas Assadi en Universidad de Chile para ir al fútbol de Ucrania, particularmente al Metalist.

Publicidad

Publicidad

“En detalles, los ucranianos hablaron directo con la directiva de Azul Azul, donde ofertaron 4,5 millones de dólares por el 80% del pase, lo que fue bien considerado en la U”, explicaron.

En ese sentido, en este caso fue el jugador quien no quiso aceptar la propuesta, dejando en claro que, por ahora, la idea es mantenerse en Universidad de Chile a la espera de otras propuestas.

Por ahora, la U deberá enfocarse en renovar su contrato, quien finaliza a fines de 2026, por lo que en junio podrá negociar como agente libre, lo que puede producir problemas.

Publicidad

Publicidad