Hay varios jugadores cortados por Colo Colo que deben buscar club en esta temporada 2026. Los albos limpiaron gran parte del plantel, sacando a jugadores que no iban a ser considerandos y que no habían sido mucho aporte en los últimos años.

Uno de ellos fue Matías Moya, jugador que arribó de cara al 2023 y que apenas disputó un puñado de partidos en dos temporadas antes de partir a préstamo a Deportes Iquique.

Lamentablemente su nivel en lo Dragones Celestes tampoco fue el más destacado, razón por la cual en el Cacique decidieron no renovarle su contrato. Por lo mismo ahora debe encontrar un nuevo derrotero, aunque muchas opciones en el mercado no hay.

ver también Tras debut de Gabriel Maureira: la decisión de Fernando Ortiz por un nuevo arquero para Colo Colo

Club de la B descarta el fichaje de Matías Moya

Esto lo decimos porque justamente Iquique, club que tuvo por todo el 2025 a Moya, decidió descartar su regreso al club para ayudar a la operación retorno en esta temporada 2026 en la Primera B.

Colo Colo decidió no extender el contrato de Matías Moya tras terminar sus tres años de vínculo. | Foto: Photopsort.

Así lo dejó en claro Cesare Rossi, presidente del cuadro nortino, quien al medio Tierra de Campeones que “Matías Moya no tuvo un nivel importante el año pasado. Creo que yo que no está para el nivel de lo que queremos nosotros y tiene un perfil diferente para lo que quiere ahora Deportes Iquique”.

Publicidad

Publicidad

Hace un par de días trascendió la opción de que Moya parta a Ñublense, club en donde militó entre 2021 y 2022. Sin embargo, todavía no hay nada concreto, lo que instala todavía más dudas sobre su futuro para este 2026.

ver también Es oficial: Fernando Ortiz recibe una pésima noticia en Colo Colo para su debut en la Liga de Primera 2026

Los números de Matías Moya en Colo Colo

Sumando sus dos temporadas en el Cacique el delantero de 27 años apenas jugó un total de 20 compromisos. En ellos registró un gol y cero asistencia en 533 minutos de acción. Pese a que con Jorge Almirón fue más considerado que con Gustavo Quinteros, en 31 de 52 partidos posibles ni siquiera se sentó en la banca de suplentes.