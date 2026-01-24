Universidad de Chile se estrena al fin en la pretemporada 2026, como invitado de Universitario de Deportes, en la denominada Noche Crema del equipo peruano. Los azules visitan Lima en lo que será el primer partido de Francisco Meneghini como DT del Chuncho.

A espera del amistoso, el ex entrenador de Universitario, el uruguayo Jorge Fossati, se refirió al duelo en los peruanos y Universidad de Chile.

“Los dos tienen plantel más que suficiente como para realizar un muy buen partido“, dijo a Radio ADN el ex DT de la U peruana, Peñarol y las selecciones de Uruguay, Qatar y Perú.

Agtegó que “el tema es que, al no ser un duelo oficial, es difícil, porque no sé qué será lo que buscará cada técnico. Seguramente será dar oportunidades a la mayoría de los futbolistas y eso desvirtúa lo que sería un partido oficial“.

Fossati y el chileno Vargas de Universitario

Por otro lado, Fossati se refirió a Miguel Vargas, el arquero chileno formado en Universidad Católica, con pasos por Cobresal y La Calera, que milita en Universitario desde el año pasado.

Fossati habló previo al amistoso de la U y Universitario.

“El año pasado estuvo tapado. Cuando yo llego él ya estaba, y atajaba Sebastián Britos. Y Sebastián no le daba la chance a Miguel, porque no es ningún tonto: sabía que donde se relajara, Miguel se lo comía“, asegura.

Añade sobre Manotas que “Miguel tiene unas cualidades bárbaras como arquero y, por si fuera poco, es un gran profesional y una excelente persona”.

Fossati sentencia que “a veces estás en un lugar importante, pero no en el sitio que necesitas en ese momento. Eso es lo que le está pasando a Miguel, por eso no juega. Ojalá que tenga oportunidades, porque es un gran arquero”.

