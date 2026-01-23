Universidad de Chile ya tiene casi todo definido para el partido contra Universitario en Perú. Los azules debutarán este 2026 en la Noche Crema, tras ver suspendido el amistoso ante Racing Club por los incendios que golpearon Concepción.

Si bien ya se conoce la probable formación, que significará la primera de Francisco Meneghini con el Chuncho, también se conoció el listado completo de los citados para el estreno del Chuncho.

Cabe recordar que Gabriel Castellón es baja por lesión, posibilitando la inclusión del arquero juvenil, José Alburquenque. Asimismo, Marcelo Díaz entra en la nómina, ya recuperado de su cirugía al talón.

Todos los refuerzos de la U viajan a Perú

Tal como destaca el sitio BolaVip Chile, Paqui Meneghini contará con todos sus refuerzos: Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Tres de estos cuatro serán titulares.

Paqui encabezó el viaje de la U a Perú.

La U viajará a Perú para enfrentar a Universitario de Deportes este sábado 24 de enero, desde las 22:45 horas, en la demoniada Noche Crema.

Los citados por Paqui en la U

-Arqueros: Cristopher Toselli, Ignacio Sáez y José Alburquenque.

-Defensas: Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Diego Vargas y Felipe Salomoni.

-Mediocampistas: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Lucas Romero, Elías Rojas, Israel Poblete, Matías Riquelme, Agustín Arce y Javier Altamirano.

-Delanteros: Lucas Assadi, Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Maximiliano Guerrero e Ignacio Vásquez.

