Universidad de Chile oficializó una gran noticia para sus hinchas y para el futuro de su cantera. Salvador Negrete, joven extremo formado en el club, firmó su primer contrato profesional con el Romántico Viajero este viernes 23 de enero de 2026.

El atacante de 19 años, selló su vínculo con el primer equipo azul en una ceremonia donde destacó la importancia de este hito en su carrera. “Este paso es algo súper hermoso y emocionante, es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida”, expresó Negrete.

Conocido por su velocidad y explosión por la banda. Se unió a las categorías inferiores de Universidad de Chile en 2021, comenzando en la serie Sub-16. Desde entonces ha mostrado buenas condiciones técnicas y un crecimiento constante dentro del fútbol formativo azul.

El hoy extremo ya había tenido sus primeros contactos con el profesionalismo. Con solo 17 años debutó en el primer equipo durante la goleada 5-1 frente a Municipal Puente Alto por la Copa Chile 2024, marcando el inicio de su carrera en el club que lo formó.

Negrete ya entrena con Universidad de Chile

¿Tendrá su oportunidad con Meneghini?

La firma del primer contrato profesional de Salvador Negrete instala de inmediato la interrogante sobre sus opciones en el primer equipo de Universidad de Chile. Francisco “Paqui” Meneghini, técnico azul comienza a delinear su plantel para la temporada y deberá decidir cuánto espacio tendrá la cantera en su proyecto.

Meneghini ha mostrado en sus procesos una mezcla entre intensidad, orden táctico y confianza en jugadores que respondan a su idea. En ese contexto, Negrete aparece como una alternativa interesante por su velocidad, desequilibrio por las bandas y despliegue, atributos que pueden calzar con el estilo del DT.

Por ahora, el desafío de Negrete será convencer día a día a Paqui Meneghini. Con contrato firmado y respaldo institucional, el juvenil azul buscará transformarse en una opción real para el Romántico Viajero durante la temporada 2026.