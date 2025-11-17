Universidad de Chile comienza a planificar sus refuerzos en el mercado de fichajes 2026, donde hay uno que puede llegar como campeón al Centro Deportivo Azul.

Se trata de Salvador Negrete, quien estuvo a préstamo desde el mes de agosto en Deportes Puerto Montt, donde se coronó junto a sus compañeros como campeón de la Segunda División Profesional.

En ese sentido, el joven de 19 años sabe que debe regresar a la U, apostando en grande para poder competir por un lugar en el primer equipo. Y ya tiene un referente en la mira.

Se trata de Lucas Assadi, quien explotó esta temporada con la camiseta bullanguera, donde dejó en claro que su idea es seguir su camino y consolidarse en el club que lo formó.

Salvador Negrete debutó en 2024 por la U, pero en agosto de 2025 partió a préstamo a Puerto Montt. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Salvador Negrete prepara su regreso a la U

Así lo dijo en una entrevista con el sitio Emisora Bullanguera, donde cuenta detalles de lo que viene para su futuro, teniendo claro que debe regresar a Universidad de Chile.

“Quiero volver a la U para ganarme un puesto, sumar minutos, pero si me toca salir nuevamente lo haría otra vez para volver con más experiencia a la U”, explicó.

En ese sentido, fue preguntando por su referente a seguir en el equipo azul, donde asegura que su punto a seguir es lo que ha pasado con Lucas Assadi: “Por ser jugador talentoso, formado en casa, que se ha ganado un puesto en la selección y en la U“.

“Básicamente porque me gusta su juego y a su corta edad ha logrado todo lo que me gustaría lograr en el futuro“, finalizó.

