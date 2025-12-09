Es tendencia:
Universidad de Chile

Corre la lista en U de Chile: cambian los candidatos para reemplazar a Gustavo Álvarez

Los azules trabajan en cerrar a Gustavo Álvarez para ir por su nuevo técnico, donde el gran favorito ahora se queda bien atrás.

Por Cristián Fajardo C.

Renato Paiva enfrentó a a la U con Botafogo en Copa Libertadores.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTRenato Paiva enfrentó a a la U con Botafogo en Copa Libertadores.

Universidad de Chile sigue trabajando en buscar un reemplazante para el técnico Gustavo Álvarez, más allá de que esta semana se debe definir toda la situación con el entrenador argentino.

Luego de que manifestó su intención de dejar el club, pese a tener contrato por toda la temporada 2026, las partes verán cómo finalizar el vínculo para darle un fin al ciclo.

Por lo mismo, son varios los nombres de entrenadores que han surgido para reemplazarlo, los que incluso algunos se han ido descartando, como el caso de Nicolás Diez quien optó por seguir en Argentinos Juniors.

Esta jornada, el medio ESPN Chile, puso sobre la mesa el nombre de Renato Paiva, el portugués que enfrentó este año a la U con Botafogo y que se mete como sorpresa en la lista.

El portugués Renato Paiva en la lista de U de Chile. Foto: DiaEsportivo/Photosport

El portugués Renato Paiva en la lista de U de Chile. Foto: DiaEsportivo/Photosport

¿Quiénes son los DT favoritos en U de Chile?

Una nómina de entrenadores que ha ido variando esta jornada en la interna de Universidad de Chile, donde ahora, incluso, Francisco Meneghini se ve cada vez más lejos.

Así lo hicieron saber en radio Cooperativa, quienes detallan que la lista de candidatos para la U mutó esta semana, donde hay grandes sorpresas como rumores.

“Hoy el medio ESPN levantó el nombre de Renato Paiva que a mi no me lo descartaron, está dentro de la lista, pero hablando con la gente de la U que dentro de la semana se cierra lo de Álvarez, dicen que no hablarán con nadie mientras no se cierre la salida de Álvarez”, explicaron.

En ese sentido, el carrusel de nombres para reemplazar a Gustavo Álvarez se mueve nuevamente, con otros candidatos: “Eduardo Berizzo, Renato Paiva y yo voy a poner, bien abajo y cada vez más abajo, a Paqui, que ya es secundario”, revelaron.

Universidad de Chile espera definir dentro de la próxima semana a su nuevo entrenador, de manera que se meta de lleno en el trabajo de los refuerzos y programar la pretemporada en enero.

