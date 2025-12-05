La Liga de Primera 2025 llega a su última fecha. Universidad de Chile visitará a Deportes Iquique mientras O’Higgins recibirá a Everton, ambos intentando arrebatarle el Chile 2 para Copa Libertadores a Universidad Católica, ante equipos que pelean por la permanencia.

En los azules será el último partido de Gustavo Álvarez como entrenador de la U. El técnico argentino tiene contrato vigente, pero ya avisó con polémica que se quiere ir y no seguirá con el Chuncho.

Mientras, en O’Higgins están felices con lo logrado por Francisco Meneghini, por ahora en el tercer lugar de la tabla con cupo a la fase previa de Copa Libertadores. Y Paqui es precisamente uno de los principales candidatos para ser el próximo DT de la U.

El defensa argentino de los celestes, Juan Ignacio Díaz, conversó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports. Entre los elogios a Paqui Meneghini, el zaguero celeste dio algunos indicios de lo que le puede dar el DT a la U.

¿Se lo lleva la U? Paqui impregna “una energía bárbara”

“Su cuerpo técnico trajo una energía bárbara que se ve reflejada ahora en el torneo. Tiene una manera de jugar muy buena, que a mí me gusta mucho, que es intentar tener la pelota para que el rival te la tenga que venir a sacar“, dijo Díaz.

Meneghini es uno de los principales candidatos para reemplazar a Álvarez en la U.

Agregó que “nosotros tenemos jugadores muy buenos, atrás y al medio, y los delanteros siempre hacen goles. Tenemos un equipo bárbaro“.

Sobre el encuentro ante Everton, Juan Díaz sentenció que “se viene una final para nosotros, queremos ojalá el Chile 2. Durante el año nos propusimos pelear arriba. Es la última fecha y lo vamos a pelear”.

O’Higgins recibe a Everton este sábado 6 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua, uno de los cinco partidos que se disputarán en simultáneo.

