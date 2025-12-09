Universidad de Chile comenzó a mover el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde esta semana ya sabrán si Gustavo Álvarez estará al mando del equipo.

Pese a esto, la secretaría técnica trabaja en busca de refuerzos donde ya hay una planificación en cuanto a los puestos que deben potenciar, de manera de ir avanzando a la llegada del próximo entrenador.

En ese sentido, teniendo en cuenta las salidas que habrá del plantel, es que hay iniciado una ruta en dos sectores de la cancha que serán fundamentales para refozar.

Se trata de la delantera, donde la idea es buscar un goleador, además en la zona de los volantes. Los otros puestos tendrán que analizarse según las salidas en el equipo.

La U necesita delanteros, ante la salida de tres jugadores de esa posición. Foto: Alex Diaz/Photosport

¿Qué puestos quiere reforzar la U?

Así lo explicaron en radio Cooperativa, donde detallaron la primera idea de Universidad de Chile con los refuerzos en el mercado de fichajes, con puestos definidos para buscar nuevos nombres.

“Los puestos a reforzar son traer dos nueve y un volante central, este último que está en las conversaciones con el paraguayo Lucas Romero, donde le mandaron una contra oferta a la U por la compra del pase”, explicaron.

En ese sentido, dejan en claro que este primer plan también dependerá de lo que decida el entrenador que llegue, que puede pedir modificar el plan, una vez que conozca a su plantel.

“Esto es lo que ve como prioridad, pero si llega el técnico y quiere cambiar jugadores están abiertos por buscar más cupos”, detallan.

