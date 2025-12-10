Ñublense fue un equipo que inició el 2025 con grandes expectativas, pero terminó siendo un actor de reparto en la Liga de Primera. Ahora desean cambiar esto con un nuevo entrenador.

Los de Chillán iniciaron la temporada jugando la fase previa de la Copa Libertadores, pero cayeron ante Boston River. El ciclo de Francisco Arrúe no despegó y rápidamente debieron cambiar de DT ante los malos resultados del club.

El próximo DT de Ñublense

Luego de un interinato de Alejandro Gaete, Ronald Fuentes quedó a cargo de Ñublense. Por momentos, el mundialista en Francia 1998 pareció darle otro aire al equipo, pero no lo suficiente para sacarlo de la medianía de la tabla. Finalizaron en el 10° lugar, a 14 unidades de clasificar a la Copa Sudamericana.

ver también Se formó en la U de Chile y tras cinco años dejará Ñublense: “Momentos hermosos y tristes…”

La dirigencia de la Longaniza Mecánica decidió no renovarle a Fuentes y comenzó la búsqueda de un nuevo nombre que le diera alegrías a los chillanejos. Pese a que solo han pasado unos días desde el término del torneo, pareciera ser que ya encontraron al nuevo profe.

De acuerdo al periodista argentino César Luis Merlo, experto en el mercado del fútbol sudamericano, Ñublense está muy cerca de contratar a Juan José Ribera. El ex volante está libre luego de su último paso por Audax Italiano en este 2025.

“Juan José Ribera está a un paso de ser el nuevo entrenador de Ñublense. Entiendo que las charlas están en fase final para que firme contrato por un año“, indicó Merlo, por lo cual solo restaría afinar detalles para que arribe a Chillán.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego de pasar como futbolista por clubes como Universidad Católica, Unión Española, Universidad de Concepción y el propio Ñublense, Ribera ha dirigido a Coquimbo Unido, Rangers, Audax, Temuco y Curicó, entre otros.