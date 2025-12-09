Lo que hizo Ñublense en la última fecha podría considerarse una tremenda ayudita a Colo Colo. Sin embargo, no alcanzó con la tremenda goleada que le propinaron a Cobresal para ayudar al Cacique.

La Longaniza Mecánica venía de un paupérrimo último tiempo. Es por eso que sorprende lo que hicieron ante los Mineros, transformándose, de repente, en el Real Madrid.

El balance, pese a ello, no es positivo en Chillán. El cuadro que supo estar en Copa Libertadores y Sudamericana en estos últimos años, de repente ni siquiera asomó, ni tuvo chances de ir a torneos internacionales.

ver también ¡Poda profunda! Estos son los jugadores que se irán de Colo Colo

Un histórico que se va

Tal como en los grandes equipos de la Liga de Primera, en Ñublense hay que reestructurar el plantel. Es por eso que dejarán partir a algunos y otros que se sostendrán en el equipo longanicero.

Uno que se va es Bernardo Cerezo. Contratado en 2021 por Ñublense, el ex Universidad de Chile no seguirá en Chillán, tras exitosas campañas que le valieron la renovación en 2023.

“Hoy toca despedirme después de 5 años en esta hermosa institución… Como dije en algún momento, todo termina un día. Como familia queremos, primero que todo, darles las gracias infinitas por todo el cariño y respeto entregado hacia nosotros”, puso Cerezo en Instagram.

Publicidad

Publicidad

“Fueron 5 años donde vivimos de todo. Momentos hermosos y momentos tristes. Nuestro hijo es chillanejo y eso siempre nos mantendrá unidos a esta tierra. Agradecer también a toda la gente que forma este hermoso club, partir por las tías de lavandería, utilería y aseo. A los cancheros, a los utileros, al área médica y sus dirigentes. Siempre hay que ser agradecido de todos”, cerró.

Bernardo Cerezo se va de Ñublense | Photosport

¿Cómo terminó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad