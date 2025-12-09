Reconfigurarse para, esta vez sí, volver a poner al equipo azul en el lugar que se merece. Eso es lo que intentan hacer en la Universidad de Chile, que debe tomar nota de las lecciones dejadas por un año en el que parecía que la gloria rozaba los portones del CDA.

Para ello, habrá que reconstituir el plantel. Ya se sabe que jugadores como Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra dejarán el Romántico Viajero. Pero, no son los únicos movimientos que tendrá el cuadro azul.

Cristopher Toselli termina contrato con la Universidad de Chile y ya se empieza a pensar en quién será el portero que ocupe su puesto en la siguiente temporada. ¿Uno dispuesto a ser banca de Castellón?

ver también Revelan que llegan millones del extranjero para llevarse a una de las grandes figuras de la Universidad de Chile

Los arqueros en la órbita azul

Uno de los que más fuerte ha sonado en la Universidad de Chile es Sebastián Pérez. El Zanahoria viene arrastrando una lesión en su antebrazo que lo ha tenido fuera de los partidos de Palestino, pero gusta en el CDA. En una última entrevista dejó entrever que “si el proyecto deportivo es bueno, bienvenido sea”.

Zanahoria Pérez parece ser el más cercano, aunque tiene contrato hasta fines de 2026 | Photosport

Pero, no es el único. Además de él, dos otros porteros interesan en el círculo azul. Gabriel Arias, por ejemplo, quedó relegado en Racing de Avellaneda y termina contrato con el club argentino, por lo que su situación es ideal.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Arias se queda sin club | Photosport

Por otro lado, uno de los que ha sido figura sobre el final del torneo, Tomás Ahumada, despierta interés de todos los grandes. El portero de Audax Italiano tiene contrato hasta finales de 2027, por lo que habría que poner más platita sobre la mesa.

Tomás Ahumada, de gran desempeño este 2025 | Photosport

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?