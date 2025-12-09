Universidad de Chile sigue lamentándose lo cerca que estuvo de meterse por segundo año consecutivo en la Copa Libertadores. Un gol tardío de O’Higgins impidió la celebración azul.

Fue una situación límite. Ya se jugaban los descuentos en El Teniente cuando el árbitro Felipe González, tras revisión en el VAR, aseguró que existía un penal a favor de O’Higgins por una mano que, anteriormente, fue cobrada como tiro libre.

Extraña mano, interpretación abierta. Lo cierto es que, pese a cualquier alegato que se puede hacer desde la Universidad de Chile, la decisión está más que tomada desde el momento en que el árbitro indicó el punto penal. No obstante, el análisis de la jugada es una obligación.

¿Fue penal el de O’Higgins?

Hay una página especializada en este tipo de cosas. Se trata de El Librito Marca, una cuenta de X que suele subir contenido del fútbol chileno y del mundo para analizar cobros arbitrales con el reglamento en la mano.

“Es innegable el contacto de la mano del defensor con el balón. Sin embargo, este es un jugador que va a la disputa y que, incluso, tiene un choque con un adversario. Esta mano tiene una posición justificada por el movimiento de su cuerpo“, empezó analizando la cuenta.

“Aunque el choque no es una consideración, sí es parte de un entendimiento del fútbol. El choque provoca el movimiento del brazo, lo que hace que el contacto sea completamente accidental“, agregó.

El penal del triunfo de O’Higgins | Photosport

“De acuerdo con la regla 12.1 de la IFAB, esta no puede ser una mano sancionable. El árbitro no debió haber sancionado el penal“, concluyeron.

