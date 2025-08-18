Fue la jugada más polémica del fin de semana en Liga de Primera. El árbitro Felipe González cobró como penal una dudosa falta del venezolano Bianneider Tamayo contra Álvaro Ramos en el empate por 2-2 entre Unión Española y Deportes Iquique.

Mientras las imágenes que entregaba la transmisión de TNT Sports mostraban que no había tal infracción, y el propio “Chanchito” reconoció que se tiró, desde la Comisión Arbitral y el propio juez enfatizaron en que los audios del VAR dejarían claro lo que pasó.

Pues bien, en la presente jornada aquello ocurrió. A través del canal de YouTube del Campeonato Chileno, se reveló con múltiples cámaras y repeticiones la infracción a favor de Iquique y se afirmó que el penal contra Unión fue una “decisión correcta“.

¿Qué dijo el VAR por penal contra Unión ante Iquique?

El organismo detalla que “el defensor (Tamayo) va la disputa del balón por detrás del atacante (Ramos) y lo hace caer. El árbitro observa la acción y sanciona penal, indicando una imprudencia en la tentativa de disputa del balón“. La explicación no quedó allí.

La Comisión Arbitral afirma que de acuerdo a los criterios que utilizó el VAR durante el chequeo, “se encuentra evidencia de una zancadilla imprudente del defensor con su rodilla derecha en el pie izquierdo del atacante, al invadir desde atrás y sin lograr jugar el balón, el espacio del delantero cuando este preparaba el remate”.

“Se confirma de manera correcta la decisión de penal sin tarjeta“, finaliza la explicación para luego mostrar el diálogo en la cabina, donde estaban Piero Maza y Diego Gamboa, en el que el primero le dice a González “Tamayo se acerca, Ramos quiere rematar. Ahí lo toca. Felipe, el penal está confirmado“.

¿Cuándo vuelven a jugar hispanos y celestes?

Por la fecha 21 en Liga de Primera, Unión Española visitará a Universidad Católica en el Claro Arena este sábado 23 de agosto desde las 20:00 horas. Por su parte, Iquique recibirá a Ñublense en el Estadio Tierra de Campeones el domingo 24 a las 20:30 horas.