Un auténtico papelón fue el que se vivió la tarde de viernes en el Estadio Santa Laura, donde el duelo por la permanencia en Liga de Primera entre Unión Española y Deportes Iquique estuvo marcado por el mal arbitraje que realizó Felipe González.

Pero quizás la acción que más polémica generó fue el inexistente penal que el venezolano Bianneider Tamayo le “cometió” al delantero Álvaro Ramos, quien tras el duelo reconoció que simuló la falta. De todas maneras, la Comisión Arbitral le defendió con uñas y dientes.

El tema es que después de todo lo que ocurrió, en Unión Española tendrán más razones para criticar a Felipe González, puesto que el juez central publicó su informe del encuentro, en el cual entabla dos denuncias en contra del equipo de Independencia.

Felipe González denuncia a Unión Española

En el escrito que se puede ver en la página oficial del Campeonato Chileno, el ex futbolista detalla en la sección “otras observaciones” que el conjunto rojo realizó dos infracciones en el duelo con Iquique, las cuales traerían importantes castigos económicos al club.

La primera de las denuncias de González hace referencia a que Unión Española “no cumple con el artículo 43 de las bases del campeonato respecto al ingreso de los jugadores al campo de juego, dirigiéndose a saludar a sus adherentes antes de alinearse”.

Mientras que la segunda detalla que “funcionarios y utileros del club local se ubican en el ingreso al túnel de vestuarios, es decir, en zona de exclusión, sin autorización para ello”. Todo lo anterior será visto por el Tribunal de Disciplina para determinar los pasos a seguir.

Por la fecha 21 en Liga de Primera, Unión Española seguirá en busca de salir de la zona de descenso cuando este sábado 23 de agosto sean el primer equipo visitante que juegue en el Claro Arena ante Universidad Católica, a partir de las 20:00 horas.