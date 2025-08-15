Es tendencia:
“No dudé y me tiré”: dejan al descubierto papelón de Felipe González en el Unión Española – Iquique

Uno de los protagonistas de los penales pitados por el juez confesó su avivada en cancha.

Por Nelson Martinez

Felipe González en la polémica.
Felipe González en la polémica.

En un partido lleno de emoción y también de polémicas, Unión Española igualó 2-2 con Deportes Iquique. Lamentablemente, el protagonista nuevamente fue un árbitro, en este caso Felipe González.

El juez que le había pitado un controvertido penal en contra a Colo Colo contra Everton se llenó de críticas al cobrar la pena máxima, esta vez con una inexistente falta de Bianneider Tamayo contra Álvaro Ramos.

Post partido, desde ambos equipos que hasta ahora están bajando a Primera B le cayeron con todo al réferi, quien sigue firme en sus funciones tras las polémicas decisiones en sus partidos.

¿Engaño a Felipe González?

Cuando Deportes Iquique lo ganaba 2-1, un foul de Marcelo Jorquera a Kevin Contreras en la línea del área no fue cobrada por Felipe González, quien tras ayuda del juez asistente pitó tiro libre. Luego, el VAR le avisó que correspondía penal.





Kevin Contreras, jugador hispano al que le hicieron el penal, confesó post partido que “(Marcelo) Jorquera me toca, no dudé y me tiré”, con una picarona sonrisa, tras su sinceridad frente a las cámaras.

En ese sentido, el joven canterano de Unión criticó al juez Felipe González por la pena máxima cobrada antes a favor de Iquique diciendo que “(Bianneider) Tamayo se ve que no hace nada, son decisiones del árbitro y hay que aceptarlas”.

Kevin Contreras



“Sabíamos que era una final, rival directo, lo supimos manejar bien, pero ese juego del rival era lo que se esperaba”, cerró uno de los protagonistas de los tantos cobros del juez.

