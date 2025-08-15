Deportes Limache recibió un tubo de oxígeno en la lucha por escapar del descenso luego de golear 4-0 a Audax Italiano en la pasada fecha. Por eso, apelan a todo para mantener la categoría y recientemente rompieron el chanchito.

Es que la repentina lesión de Nelson Da Silva, su icónico goleador que se perderá todo el año tras una luxación del tendón en el tobillo derecho, debieron buscar un reemplazo de emergencia.

Y ahí, un polémico jugador apareció en el horizonte y ya está listo para comandar la ofensiva del tomatero. Y controvertido es el nombre, ya que viene sancionado por su conducta en su ahora ex club.

Limache y su nuevo “9”

Facundo Pons será nuevo jugador de Deportes Limache, según el periodista Rodrigo Arellano. Esto, tras recibir permiso especial de la ANFP para contratarlo tras el cierre del libro de pases, debido a la lesión de Nelson Da Silva por todo el año.

El delantero argentino llega con un polémico cartel en su espalda al ser despedido de Defensores de Belgrano por una particular razón que fue tema al otro lado de la cordillera.

Según avisó el propio club trasandino, Pons dejó el equipo “producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional… Se le aplicó un descuento porcentual sobre su salario”.

Así, el nuevo delantero de Deportes Limache arriba con el registro de cinco amarillas y dos rojas, con un total de cinco fechas de suspensión en los 16 duelos con su reciente ex equipo.