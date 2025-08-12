Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Salió de un grande y debutó en Limache en la goleada ante el Audax Italiano de Eduardo Vargas: “Mi viejo está feliz arriba”

Este jugador de 21 años tuvo su primer partido con el Tomate Mecánico, que se impuso por 4-1. Este ex Universidad Católica mostró su orgullo total por el estreno. ¡Entró por otro ex cruzado!

Por Jorge Rubio

Eduardo Vargas marcó un gol, pero fue anulado con tremenda polémica. Atrás, un debutante del Tomate Mecánico.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEduardo Vargas marcó un gol, pero fue anulado con tremenda polémica. Atrás, un debutante del Tomate Mecánico.

Deportes Limache goleó estrepitosamente al Audax Italiano, que perfectamente pudo haber empatado el partido mediante Eduardo Vargas. De hecho, el “17” había inaugurado su registro goleador en los Tanos, pero la revisión del VAR terminó con polémica.

El gol de Turboman quedó anulado. Para colmo de los males itálicos, Mario Sandoval recibió la tarjeta roja directa. Pero si para Vargas el encuentro fue de mucha frustración, hubo un futbolista del cuadro limachino que tuvo una jornada muy especial.

Fue su estreno con el Tomate Mecánico. Corrían los 70 minutos del partido cuando el entrenador Víctor Rivero dispuso el ingreso de este volante surgido en las inferiores de Universidad Católica: Luis Felipe Maluenda, quien ingresó en lugar del colombiano Yorman Zapata.

Eduardo Vargas venció así a Nicolás Peranic, pero su gol no contó. (Andres Pina/Photosport).

Eduardo Vargas venció así a Nicolás Peranic, pero su gol no contó. (Andres Pina/Photosport).

Maluenda tuvo un paso por Deportes Copiapó tras su salida de la UC, donde disputó seis partidos y regaló una asistencia. También jugó en Santiago City, de La Liga 2D, donde celebró tres conquistas al cabo de siete partidos. Por ende, sabe que volver a la élite del fútbol chileno es un paso importante.

Luis Felipe Maluenda en acción por la UC en el Campeonato Nacional 2023. (Andres Pina/Photosport).

Luis Felipe Maluenda en acción por la UC en el Campeonato Nacional 2023. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad
Coquimbo responde a gravísima denuncia de Limache en su contra con carta a Pablo Milad

ver también

Coquimbo responde a gravísima denuncia de Limache en su contra con carta a Pablo Milad

Luis Felipe Maluenda infla el pecho por su debut en Limache, que goleó al Audax de Edu Vargas

El “22” de Deportes Limache mostró su felicidad tras estrenarse ante el Audax Italiano de Eduardo Vargas mediante sus historias de Instagram. También con un emotivo post en su feed, donde dejó más que clara su motivación por buscar más con el Tomate Mecánico.

Captura Instagram.

Captura Instagram.

“Mi viejo está feliz de arriba mirándome”, respondió Luis Felipe Maluenda en la citada red social a una historia que marcaba el momento de su entrada a la cancha del estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. También le dedicó gratitud al staff técnico.

Publicidad
Luis Felipe Maluenda y su entrada por Yorman Zapata. (Captura Estadio TNT Sports).

Luis Felipe Maluenda y su entrada por Yorman Zapata. (Captura Estadio TNT Sports).

Maluenda, quien tiene 21 años, escribió que “muy feliz por mi debut con esta linda camiseta y el triunfo. Gracias al equipo y al cuerpo técnico por la confianza desde el primer día”. E incluyó un mensaje que puede generar ilusión en la hinchada limachina.

Luis Felipe Maluenda ingresó con la “22” en Deportes Limache. (Captura TNT Sports).

Luis Felipe Maluenda ingresó con la “22” en Deportes Limache. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Al menos por entrega, no se quedará. “Esto sigue y tenemos muchos objetivos que queremos lograr y trabajaremos para ello. Vamos por todo”, cerró Luis Felipe Maluenda, un serenense que sueña con hacerse un espacio en la élite del fútbol chileno.

Limache le da otra clase a Colo Colo: ficha a joya y compañero de Keylor Navas en Newell’s

ver también

Limache le da otra clase a Colo Colo: ficha a joya y compañero de Keylor Navas en Newell’s

Revisa las mejores jugadas de la goleada del Tomate Mecánico ante el Audax

Lee también
Limache golea a Audax y lo saca de carrera por el título
Chile

Limache golea a Audax y lo saca de carrera por el título

Tabla: La U único escolta de Coquimbo tras goleada al Audax Italiano
Campeonato Nacional

Tabla: La U único escolta de Coquimbo tras goleada al Audax Italiano

Con carta a Milad: Coquimbo responde a gravísima denuncia de Limache
Campeonato Nacional

Con carta a Milad: Coquimbo responde a gravísima denuncia de Limache

Libertadores: Brayan Cortés le gana la ida a Arias en Libertadores
Copa Libertadores

Libertadores: Brayan Cortés le gana la ida a Arias en Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo