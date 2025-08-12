Deportes Limache goleó estrepitosamente al Audax Italiano, que perfectamente pudo haber empatado el partido mediante Eduardo Vargas. De hecho, el “17” había inaugurado su registro goleador en los Tanos, pero la revisión del VAR terminó con polémica.

El gol de Turboman quedó anulado. Para colmo de los males itálicos, Mario Sandoval recibió la tarjeta roja directa. Pero si para Vargas el encuentro fue de mucha frustración, hubo un futbolista del cuadro limachino que tuvo una jornada muy especial.

Fue su estreno con el Tomate Mecánico. Corrían los 70 minutos del partido cuando el entrenador Víctor Rivero dispuso el ingreso de este volante surgido en las inferiores de Universidad Católica: Luis Felipe Maluenda, quien ingresó en lugar del colombiano Yorman Zapata.

Eduardo Vargas venció así a Nicolás Peranic, pero su gol no contó. (Andres Pina/Photosport).

Maluenda tuvo un paso por Deportes Copiapó tras su salida de la UC, donde disputó seis partidos y regaló una asistencia. También jugó en Santiago City, de La Liga 2D, donde celebró tres conquistas al cabo de siete partidos. Por ende, sabe que volver a la élite del fútbol chileno es un paso importante.

Luis Felipe Maluenda en acción por la UC en el Campeonato Nacional 2023. (Andres Pina/Photosport).

Luis Felipe Maluenda infla el pecho por su debut en Limache, que goleó al Audax de Edu Vargas

El “22” de Deportes Limache mostró su felicidad tras estrenarse ante el Audax Italiano de Eduardo Vargas mediante sus historias de Instagram. También con un emotivo post en su feed, donde dejó más que clara su motivación por buscar más con el Tomate Mecánico.

Captura Instagram.

“Mi viejo está feliz de arriba mirándome”, respondió Luis Felipe Maluenda en la citada red social a una historia que marcaba el momento de su entrada a la cancha del estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. También le dedicó gratitud al staff técnico.

Luis Felipe Maluenda y su entrada por Yorman Zapata. (Captura Estadio TNT Sports).

Maluenda, quien tiene 21 años, escribió que “muy feliz por mi debut con esta linda camiseta y el triunfo. Gracias al equipo y al cuerpo técnico por la confianza desde el primer día”. E incluyó un mensaje que puede generar ilusión en la hinchada limachina.

Luis Felipe Maluenda ingresó con la “22” en Deportes Limache. (Captura TNT Sports).

Al menos por entrega, no se quedará. “Esto sigue y tenemos muchos objetivos que queremos lograr y trabajaremos para ello. Vamos por todo”, cerró Luis Felipe Maluenda, un serenense que sueña con hacerse un espacio en la élite del fútbol chileno.

