Liga de Primera

Deportes Limache golea y aleja a Audax Italiano de la lucha por el título

 El cuadro dirigido por Víctor Rivero sumó tres puntos de oro y se aleja de la zona de descenso. Mientras los tanos se complican en la lucha por el título.

Por Felipe Pavez Farías

Limache goleó a Audax y se escapa de la zona de descenso
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLimache goleó a Audax y se escapa de la zona de descenso

Deportes Limache se hace fuerte en el Estadio Lucio Fariña. El cuadro dirigido por Victor Rivero superó de principio a fin a Audax Italiano y ahora se escapa de la zona de descenso.  

La primera anotación llegó a los 16’ con remate colocado de Guillermo Pacheco. Tras ello, Audax intentó y Eduardo Vargas tuvo en sus pies la igualdad en el minuto 30. Sin embargo, el VAR lo anuló por falta en el comienzo y que terminó con roja para le juvenil Mario Sandoval

Iluminación top: estadio revoluciona el fútbol chileno tras porrazos del Claro Arena y El Teniente

En el complemento Audax intentó nuevamente la igualdad. Las más claras ahora llegaron con Daniel Piña que ingresó desde el banco de suplentes. Sin embargo, Nico Peranic le puso candado a su arco y evitó el descuento visitante. 

Para peor para la actualidad de los tanos, en el 62’ llegó el KO definitivo. Es que Felipe Fritz aprovechó los espacios y con potente zurdazo dejó sin opciones a Tomás Ahumada. Lo que puso el 2-0 en el marcador. 

Sin embargo, todavía faltaban las guindas de la torta. Luis Guerra recibió fuera del área y ante la displicencia de los tanos, decidió sacar un zapatazo. Lo que sorprendió a todos y la clavó al ángulo superior derecho para el 3-0. 

Luego en el 85’, Francisco Plaza recibió en la entrada del área grande y con remate esquinado puso el definitivo 4-0, en una jornada inolvidable para Limache y los cerca de dos mil hinchas que llegaron al recinto Lucio Fariña.

Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía. Aún con un hombre de menos no se notó la diferencia. Pero es importante que sumamos y volvemos a recuperar la distancia con los de abajo“, recalcó Peranic a TNT Sports.

¿Cómo queda la tabla de la Liga de Primera?

Ahora con este triunfo Deportes Limache consigue su cuarta victoria de la temporada y se ubica 14ª con 17 unidades. Por lo que se aleja del descenso a cuatro puntos. La próxima fecha, el “Tomate mecánico” debe visitar a Huachipato. 

Así queda la tabla de posiciones tras la goleada de Deportes Limache por 4-0 sobre Audax Italiano

Así queda la tabla de posiciones tras la goleada de Deportes Limache por 4-0 sobre Audax Italiano

En tanto, Audax Italiano sigue sin sumar en la segunda rueda de la Liga de Primera. El cuadro queda cuarto con 34 unidades y queda a diez de Coquimbo Unido que es el único puntero. La próxima fecha debe visitar a Universidad de Chile. 

