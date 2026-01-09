La historia de Leandro Fernández en Universidad de Chile llegó a su abrupto final. Francisco Meneghini, entrenador de los azules, decidió cortar al delantero y no contar con él para esta temporada 2026.

Tras tres años en el bulla Lea se marcha por la puerta de atrás y luego de una decisión de Paqui que todavía tiene a varios hinchas marcando ocupado.

El atacante regresará a su país para defender los colores de Argentinos Juniors. Al otro lado de la cordillera ya militó en Defensa y Justicia, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Independiente y Vélez Sarsfield.

ver también Destapan la airada reacción de Leandro Fernández con Paqui Meneghini por echarlo de la U: “Se produjo…”

El plantel de Universidad de Chile despide a Leandro Fernández

Sobre toda esta situación habló Matías Zaldivia, quien es era uno de los más cercanos a Lea en el actual plantel universitario. Para el defensor no solo se va un futbolista, sino también alguien a quien considera su amigo.

Leandro Fernández y Matías Zaldivia fueron presentados juntos como refuerzos de Universidad de Chile hace tres años. | Foto: Photosport.

El ex Colo Colo se refirió en pocas palabras al adiós de Lea, asegurando en el Centro Deportivo Azul que “(se le va a extrañar?) Sí, eso sí. Lo seguiré viendo porque es mi amigo”.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Zaldivia y Leandro Fernández fueron presentados juntos como flamantes refuerzos de la U en diciembre del 2022. De ahí en más armaron una linda amistad al interior del plantel, una que de seguro seguirá con el delantero fuera del club.

Los números de Lea Fernández en la U

En el 2025 el atacante de 34 años jugó 40 compromisos, siendo 23 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, cuatro en Copa Sudamericana y uno en la Supercopa. Se matriculó con diez goles y dio siete asistencias en 2.228 minutos de acción.

ver también No solo Leandro Fernández: el otro extranjero que cortó Paqui Meneghini en U. de Chile

En sus tres temporadas con la U Fernández disputó 100 encuentros con 33 goles y 23 asistencias. A nivel de trofeos con el Bulla ganó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Publicidad